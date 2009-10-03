98 درصد درآمد مصوب گلستان محقق شد

به گزارش خبرنگار مهر در گرگان، عمران طیی عصر شنبه در جلسه کمیته تخصصی ستاد درآمد استان افزود: در این مدت از 339 میلیارد ریال مصوب درآمد، 334 میلیارد ریال منهای فرآورده های نفتی تحقق درآمد داشتیم.

وی اظهار داشت: با توجه به پیگیریهای انجام شده، برای سر و سامان دادن به درآمد مالیاتی، بناست شهرداری گرگان تمام اطلاعات املاک را که شامل پایگاه های کسبی، اداری، تجاری و مسکونی شهرستان گرگان را در اختیار اداره کل امور مالیاتی استان قرار دهد.

وی به مشکل مشخص نبودن تعداد فعالین واحدهای مسکونی در اطلاعات داده شده از طرف شهرداری اشاره کرد.



رئیس سازمان بازرگانی نیز در زمینه فاقدین پروانه کسب گفت: تاکنون 28 هزار شرکت توزیع کننده پخش شناسایی شده است.

نادعلی کهنسال افزود: سازمان جهاد کشاورزی استان نیز در حال ساماندهی نظام صنفی در بحث آبزیان و سمومات بوده و قرار است بعد از ساماندهی، این افراد پروانه کسب بگیرند.

اسماعیل مهدوی نیا رئیس سازمان امور اقتصادی و دارایی استان، هدف از برگزاری این جلسه را به روز کردن آمار فعالان اقتصادی دارای پروانه کسب و فاقد پروانه کسب و فعالان دارای پرونده مالیاتی و فاقد پرونده مالیاتی عنوان کرد.

در این جلسه پیشنهاد شد، برای کسب مالیات، فعالان اقتصادی پنهان که شامل دلالان، افرادی که مغازه ها و سکوهای مغازه با یک دو و سه دانگ مغازه خود را اجاره می دهند، شناسایی و در صورتی که برگ تشخیص صادر شود از افراد مالیات گرفته شود.