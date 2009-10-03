روایت کوچک ترین اسیر زن فلسطینی از روزهای سخت اسارت

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روزنامه الشرق الاوسط چاپ لندن، "سراح ملکی" اسیر 15 ساله فلسطینی که اخیرا در پی توافق حماس با سران رژیم صهیونیستی به همراه 19 اسیر زن دیگر از اسارت رهایی یافت، از روزهای سخت اسارت خود پرده برداشت.

این دختر 15 ساله که وابسته به یکی از شاخه های جنبش فتح است، در این باره می گوید: صهیونیست ها همچون انسان های درجه دوم با برخورد می کردند.

وی افزود: آنها آن چنان ما را مورد ضرب و شتم و توهین قرار می دادند و بر سرمان فریاد می کشیدند، که من به فراگیری زبان عبری ترغیب شدم تا بدانم چه درباره اسرا می گویند.

وی با توجه به این امر که از اعضای فتح بوده، ولی توسط حماس از بند زندان های رژیم اشغالگر آزاد شده است، می گوید: ملت فلسطین همگی برادر و خواهر هستند و اختلافی با هم ندارند.

سراح ملکی با اشاره به سن کم خود افزود: حتی در زندان نیز زنانی که عضو جنبش جهاد اسلامی بودند به من در انجام کارهایم کمک می کردند.

اخیرا 20 اسیر زن فلسطینی در توافقی میان حماس و سران تل آویو در ازای دریافت فیلمی ویدیویی که زنده بودن شالیط را نشان می داد، آزاد شدند.