نتایج یک نظرسنجی از دانشجویان / دیدگاه منفی نسبت به اقتصاد و قضا

به گزارش خبرگزاری مهر، حجت الاسلام حبیب محمدنژاد درباره اهمیت و ویژگیهای طرح "سنجش نگرش دانشجویان نسبت به دستاوردهای انقلاب اسلامی" اظهار داشت: این طرح در سال تحصیلی 88-87 در سطح ملی انجام شده و مجری طرح دکتر کوثری از اعضای هیئت علمی دانشگاه تهران است.

وی اضافه کرد: هدف اصلی از اجرای این طرح سنجش ارزیابی دانشجویان از دستاوردهای انقلاب اسلامی در چهار بعد اقتصادی، سیاسی، اجتماعی و فرهنگی بوده است. جامعه آماری طرح مذکور شامل همه دانشگاههای دولتی، آزاد، پیام نور، علمی- کاربردی، پزشکی و تربیت بدنی با حجم نمونه ای بالغ بر پنج هزار و 200 نفر می شود.

معاون پژوهشی نهاد با بیان اینکه هر کدام از این ابعاد چهارگانه به وسیله تعدادی گویه مورد بررسی قرار گرفته اند، اضافه کرد: به عنوان مثال بعد اجتماعی 7 گویه و بعد اقتصادی 16 گویه داشته اند لذا بر اساس نظر پاسخگویان نسبت به هر گویه و جمع آنان نگرش دانشجویان به ابعاد چهارگانه مشخص شده است.



درباره دستاوردهای اجتماعی در کل با توجه به اینکه 6/30 درصد از دانشجویان نگرش مثبت و 9/27 درصد از آن‌ها نگرش منفی و 5/41 درصد از دانشجویان نگرش میانه داشتند نشان می دهد که نمودار نگرش دانشجویان در رابطه با دستاوردهای اجتماعی نظام جمهوری اسلامی مثبت است نظر مثبت دانشجویان نسبت به موفقیت نظام در افزایش حضور زنان در جامعه

وی پاسخ دانشجویان در اظهار نظر به گویه های ابعاد چهارگانه را مثبت و منفی خواند و گفت: جهت گیری های مثبت نشان از موافقت با دستاوردهای انقلاب بوده و جهت گیری های منفی حاکی از مخالفت با دستاوردهای انقلاب است. می‌توان گفت در گویه ای که مربوط به نگرش نسبت به دستاوردهای اجتماعی بوده آمده است: شرایط بهتری برای حضور زنان در عرصه های مختلف جامعه فراهم شده است که 3/68 درصد دانشجویان با این جمله ابراز موافقت، 3/17 درصد نه موافق و نه مخالف (نگرش میانه) و 4/14 درصد نیز اعلام مخالفت کرده اند.

58 درصد دانشجویان معتقدند کانون خانواده پس از انقلاب تقویت شده است

وی افزود: 58 درصد از دانشجویان معتقدند کانون خانواده پس از انقلاب اسلامی تقویت شده است و تنها 18 درصد از دانشجویان با این نظر مخالفند، 24 درصد نیز دیدگاهی میانه دارند. درباره دستاوردهای اجتماعی در کل با توجه به اینکه 6/30 درصد از دانشجویان نگرش مثبت و 9/27 درصد از آن‌ها نگرش منفی و 5/41 درصد از دانشجویان نگرش میانه داشتند نشان می دهد که نمودار نگرش دانشجویان در رابطه با دستاوردهای اجتماعی نظام جمهوری اسلامی مثبت است.

نظر اکثر دانشجویان این است که تجربه موفقی در اسلامی کردن اقتصاد کشور نداشته ایم

حجت الاسلام محمدنژاد در ادامه افزود: در گویه ای که به نگرش نسبت به دستاوردهای اقتصادی انقلاب بوده مربوط می شود آمده است: تأمین اجتماعی در جامعه ایران گسترش یافته است که 54 درصد دانشجویان با این جمله ابراز موافقت، 7/24 درصد نه موافق و نه مخالف (نگرش میانه) و 3/21 درصد نیز با این گویه مخالف بوده اند. یا اینکه جمهوری اسلامی ایران تجربه موفقی در اسلامی کردن اقتصاد نداشته است که 2/51 درصد دانشجویان با این گویه موافق، 3/30 درصد نه موافق و نه مخالف (نگرش میانه) و 5/18 درصد هم مخالف بوده اند. این گویه نشان می‌دهد از نظر اکثر دانشجویان انقلاب اسلامی تجربه موفقی در اسلامی کردن اقتصاد کشور نداشته است.

دیدگاه دانشجویان نسبت به عملکرد اقتصادی نظام جمهوری اسلامی منفی است به طوری که حدود 40 درصد دانشجویان نسبت به عملکرد اقتصادی نظام جمهوری اسلامی دیدگاهی مخالف یا کاملاً مخالف دارند و 11 درصد دانشجویان دیدگاه موافق و کاملاً موافق و حدود 49 درصد از دانشجویان دیدگاهی میانه دارند

معاون پژوهشی نهاد با اشاره به اینکه 5/63 درصد از دانشجویان معتقدند جمهوری اسلامی اگر نگوییم وابستگی اقتصادی کشور را به بیگانگان کاملاً قطع کرده است حداقل آن را تا حدود زیادی تضعیف کرده است، گفت: در حالی که 3/16 درصد از دانشجویان دیدگاهی مخالف و 2/20 درصد از دانشجویان دیدگاهی میانه دارند ولی در کل طبق این نظر سنجی دیدگاه دانشجویان نسبت به عملکرد اقتصادی نظام جمهوری اسلامی منفی است به طوری که حدود 40 درصد دانشجویان نسبت به عملکرد اقتصادی نظام جمهوری اسلامی دیدگاهی مخالف یا کاملاً مخالف دارند و 11 درصد دانشجویان دیدگاه موافق و کاملاً موافق و حدود 49 درصد از دانشجویان دیدگاهی میانه دارند.

نظر مثبت دانشجویان در مورد دستاوردهای انقلاب در سیاست خارجی

در بعد قضایی نزدیک به نیمی از دانشجویان یعنی 2/45 درصد درباره نظام قضایی موضعی میانه را اتخاذ کرده و 35 درصد پاسخگویان نسبت به پیشرفت در نظام قضایی نگرش منفی و تنها 9/19 درصد از دانشجویان در این‌باره نگرش مثبت داشته اند

وی نظر دانشجویان درباره دستاوردهای انقلاب در سیاست خارجی را مثبت دانست و اظهار داشت: نتایج نشان می‌دهد که در مجموع نزدیک به نیمی از دانشجویان یعنی 6/48 درصد آنان نسبت به دستاوردهای انقلاب درباره سیاست خارجی نگرش مثبت داشته اند درحالی که تنها حدود 8/12 درصد از پاسخگویان نگرش منفی و 6/38 درصد هم نگرش میانه داشته اند. در بعد قضایی نیز نزدیک به نیمی از دانشجویان یعنی 2/45 درصد درباره نظام قضایی موضعی میانه را اتخاذ کرده و 35 درصد پاسخگویان نسبت به پیشرفت در نظام قضایی نگرش منفی و تنها 9/19 درصد از دانشجویان در این‌باره نگرش مثبت داشته اند.

34 درصد دانشجویان نسبت به پیشرفت در دستاوردهای علمی نگرش مثبت دارند

به گزارش مهر حجت الاسلام محمدنژاد دستاوردهای علمی کشور را از مهم ترین ارکانی دانست که نشأت گرفته از مراکز آموزشی و پژوهشی محسوب می شود و یادآور شد: سنجش نگرش دانشجویان در این پژوهش نسبت به بعد علمی نشان می دهد که حدود 34 درصد از دانشجویان نسبت به پیشرفت در دستاوردهای علمی کشور نگرشی مثبت دارند. 50 درصد پاسخگویان موضعی میانه داشته و 2/16 درصد نیز نگرشی منفی، نسبت به این پیشرفت‌ها داشته اند.

وی در پاسخ به این سوال که تا چه حد می توان به نتایج این نظرسنجی اعتماد کرد، گفت: این مطالعه یکی از کارهای خوبی است که در سطح ملی انجام شده است. در جلسه تحلیل یافته های این تحقیق که با حضور کارشناسان فن برگزار شد، هر چند نقدهایی بر تحلیل آماری این تحقیق‌ ارائه شد اما به نظر بنده که هم اکنون کارفرمای حداقل ده مطالعه میدانی همزمان هستم این مطالعه و نتایج آن از مقبولیت خوبی برخوردار است.

دیدگاه دانشگاه آزادیها نسبت به عملکرد نظام مثبت تر از دانشگاههای دولتی است

حجت الاسلام محمدنژاد خاطرنشان کرد: باید توجه کرد که نتایج این تحقیق دیدگاه دانشجویان را منعکس می‌کند نه واقعیت موجود را، چه بسا بین دیدگاه دانشجویان و واقعیت موجود به دلایل مختلفی فاصله بسیار زیادی وجود داشته باشد. نتایج این پژوهش نشان داده است که دیدگاه دانشجویان دانشگاه آزاد نسبت به عملکرد نظام و انقلاب اسلامی مثبت تر از دانشجویان دانشگاه های دولتی و پیام نور است.