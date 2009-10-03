علوم طبیعی مانند علوم انسانی نیاز به تحول دارد

به گزارش خبرگزاری مهر، منصور کبگانیان در دیدار با رئیس بنیاد پژوهشهای قرآنی حوزه و دانشگاه افزود: مسیحیت دقیقا در همین نقطه به تناقض برخورد کرد و چالشهای میان علوم طبیعی و علوم انسانی وضعیت انزوای فعلی را برای آنان پیش آورد.

وی با اشاره به تأسیس پژوهشگاه علم و دین توسط بنیاد پژوهشهای قرآنی حوزه و دانشگاه تأکید کرد: رویکرد پژوهشی در عرصه های علمی از زاویه دین ایده بکر و جدیدی است که برای اولین بار در کشور اتفاق می افتد.

به گزارش مهر، حجت الاسلام محسن عباس نژاد رئیس بنیاد پژوهشهای قرآنی حوزه و دانشگاه نیز در این دیدار به تشریح برنامه های این بنیاد درعرصه های قرآن و علوم روز پرداخت.

وی خاطرنشان کرد: در عرصه علم و دین در دنیا پژوهشهای گسترده ای انجام می شود اما متأسفانه در کشور ما پس از گذشته سه دهه از انقلاب اسلامی هنوز کارهای جدی انجام نشده است.

رئیس بنیاد پژوهش های قرآنی حوزه و دانشگاه خواستار تسریع روند صدور مجوز برای تأسیس این پژوهشگاه از سوی وزارت علوم شد تا هرچه سریعتر پژوهشگران این عرصه با ساماندهی مناسب به تولید علم در این زمینه بپردازند.