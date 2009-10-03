تور تفریحی گردشگری پدربزرگها و مادربزرگها در بندرعباس برگزار شد

به گزارش خبرنگار مهر در بندرعباس، مدیرعامل سازمان فرهنگی و ورزشی شهرداری بندرعباس ظهر شنبه در این مراسم گفت: پدیده سالمند از جمله رخدادهای بشری است که به هر حال همه افراد جامعه روزی آن را تجربه خواهند کرد، سالمندان و سالخوردگی خاص یک گروه و یک کشور نیست بلکه تمامی افراد بشر در همه مناطق جهان سرانجام روزی پیر خواهند شد و از این واقعیت گریزی نیست.

مهران ابراهیمی خاطرنشان کرد: تمامی افراد جامعه موظف هستند در برابر نیازهای عاطفی، روحی و اجتماعی سالمندان پاسخگو باشند و از آنجایی که جامعه اسلامی ما با توجه به دستورات اسلام توجه و احترام خاصی به سالمندان دارد بنابراین همه افراد جامعه باید در قبال سالمندان احساس مسئولیت داشته باشند.

به گفته وی، عده ای به هر دلیلی ناگزیر به سکونت در خانه های سالمندان هستند پس باید تدبیری اندیشید که این سکونت دردآورترین روزهای عمر آنان نباشد.

ابراهیمی اظهار داشت: در این تور از تمامی سالمندان چه آن دسته که در مرکز نگهداری سالمندان لقمان حکیم وابسته به سازمان بهزیستی استان و همچنین سالمندانی که در منزل نگهداری می شوند اما تحت پوشش سازمان بهزیستی قرار دارند دعوت به عمل آمده است.

وی هدف از برگزار این تور را علاوه بر تغییر آب و هوا در روحیه سالمندان، کاهش ناراحتی و غصه این عزیزان و نشاندن لبخند بر روی لب آنها هر چند کوتاه بیان کرد.

این تور تفریحی گردشگری در قالب برنامه های متنوع شامل برگزاری جشن با هنرمندان گروه هنری کیمیا و اجرای نمایش، موسیقی، تقلید صدا و دیگر برنامه های شاد برگزار شد.