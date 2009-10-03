مناطق حاشیه ای شهر اراک با مشکلات بهداشتی مواجه هستند

به گزارش خبرنگار مهر در اراک، علی اکبر شعبانی فرد ظهر شنبه در جلسه کارگروه تخصصی سلامت و امنیت غذایی استان مرکزی ضمن انتقاد از تاخیر احداث فاضلاب شهر اراک افزود: به رغم گذاشتن اعتبار، فاضلاب شهری اراک هنوز احداث نشده است.

وی با بیان اینکه در مناطق حاشیه ای بیماری گال پیدا شده است، تصریح کرد: جاری شدن فاضلاب در این سکونتگاه های غیر رسمی، بیماری های زیادی از جمله بیماری های پوستی را پدید آورده است.

وی با اشاره به اینکه دولت 200 میلیون تومان اعتبار برای ساماندهی به سکونتگاه های غیر رسمی اراک اختصاص داده است، گفت: این اعتبار جوابگوی نیاز این محله های حاشیه ای نیست.

شعبانی فرد نداشتن درمانگاه، کوچه ها و معبرهای غیر قابل دسترسی، عدم بهداشت و وجود فقر را از جمله مشکلات این مناطق عنوان کرد و افزود: می توان با توجه به زیرساختها و تسهیل قانون در اعطای وامهای کم بهره، این سکونتگاه های غیر رسمی به سکونتگاه های رسمی تبدیل کرد.

وی اظهار داشت: مهمترین مناطق حاشیه ای اراک که از آن به عنوان سکونتگاه های غیر رسمی یاد می شود باغ خلج، کوی صفری، فوتبال و کوی ولیعصر است.