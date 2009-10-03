تشکیل کمیته بررسی وضعیت نیروهای فارغ التحصیل در فرمانداریهای استان هرمزگان

به گزارش خبرنگار مهر در بندرعباس، محمد نصوری بعداز ظهر شنبه در هشتمین جلسه کارگروه اشتغال و سرمایه گذاری استان با اشاره به طرح کارورزی در دستگاه های اجرایی استان گفت: موضوع کارورزی باید از منظر آموزشی نه از منظر بیکاری و اشتغال دیده شود.

وی استفاده از روش کارورزی را به عنوان عاملی جهت مقابله با هجمه بیکاری عنوان کرد و گفت: کاروزی به عنوان آموزه های ابتدایی کار است و زمینه آموزشی قبل از ورود به کارکارکنان دولت را فراهم می کند.

وی در خصوص عملکرد دستگاه های اجرایی در جذب یارانه بنگاه های زودبازده اقتصادی با بیان اینکه تنها بخشی اندکی از مجموع یارانه ها اختصاص داده شده جذب شده است از دستگاه های اجرایی خواست به منظور تسریع در روند رو به کند آن ضمن تدوین برنامه ای منسجم تا چهارماه آینده تکلیف جذب این منابع مشخص شود.

نصوری با بیان اینکه جذب به موقع این منابع باعث رفع مشکل برخی از طرحها و همچنین جذب منابع جدید و منابع استانهای دیگر می شود از دبیرخانه کارگروه خواست تا ظرف یک یا دو روز آینده کمیته ای متشکل از دستگاه های اجرایی که می توانند نقش مؤثری در جهت ارائه راهکارها در این خصوص داشته باشد تشکیل شود.

در ادامه جلسه مدیرعامل بانک صادرات گزارشی در خصوص پرداخت تسهیلات این بانک به منظور سرمایه گذاری و ایجاد اشتغال در بخشهای مختلف اقتصادی استان ارائه کرد.

مدیرعامل بانک صادرات استان میزان سپرده های این بانک را چهار هزار و600 میلیارد ریال عنوان کرد و گفت: عملکرد بانک در پرداخت تسهیلات بنگاه های زودبازده هزار و 938 میلیارد ریال با هزار و 800 طرح معرفی شده است.

در پایان جلسه رئیس سازمان کار و امور اجتماعی استان به بررسی دستورالعمل پرداخت یارانه بنگاه های زودبازده اقتصادی استان در سال گذشته پرداخت که براساس این دستورالعمل بنگاه های زودبازده باید ظرف 24 ماه به بهره برداری برسند.

همچنین بررسی دستورالعمل یک درصد حق نظارت بنگاه های اقتصادی از دیگر موضوعات مطرح شده بود، ارائه گزارش عملکرد دستگاه های اجرایی در جذب یارانه بنگاه های اقتصادی و طرح کارورزی از دیگر موضوعات جلسه بود که توسط رئیس سازمان کار و امور اجتماعی استان ارائه شد براساس این گزارش از مجموع پنج هزار و 500 طرح به بهره برداری رسیده 815 طرح یارانه دریافت کرده اند.