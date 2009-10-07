به گزارش خبرنگار مهر، اقشاری به دلیل عدم اجرای بیمه همگانی در کشور هنوز امکان استفاده از خدمات درمانی را پیدا نکرده اند و به دلیل هزینه های سرسام آور خدمات درمانی چاره ای جز استفاده از دفترچه های افراد تحت پوشش یا جعلی ندارند.

صدور دفترچه های بیمه جعلی و استفاده افراد غیر بیمه ای از دفترچه های افراد تحت پوشش در حالی رو به افزایش است که به گفته مسئولان سازمان تامین اجتماعی هر سال تعداد کثیری دفترچه که متعلق به شخص مراجعه کننده نیست در تخت های بیمارستانی و مراکز درمانی جمع آوری می شود.

برخی مدعی هستند استفاده افراد غیر بیمه ای از دفترچه افراد تحت پوشش نشات گرفته از ضعف فرهنگی مردم است، اما باید گفت در جامعه ای که هنوز درصدی از مردم آن از حمایت هیچ سازمان بیمه گری برخوردار نیستند و برای پراخت هزینه های درمانی با مشکل مواجهند چگونه می توان انتظار داشت به استفاده از دفترچه های نزدیکان خود روی نیاورند.

گرچه بر اساس فتوای مراجع عظام استفاده غیر قانونی از دفترچه بیمه حرام است اما به راستی تکلیف مردمی که به دلیل برخی بی توجهی ها هنوز از خدمات بیمه ای به خصوص در امر درمان محروم هستند چیست.

آنچه مسلم است در جامعه ای که هزینه های درمانی هر روز در حال افزایش است و مردم حتی قادر به پرداخت حداقل هزینه های درمانی نیز نیستند بنابراین نمی توان انتظار غیر از چنین وضعیتی را داشته باشیم.

بر اساس قانون مجازات افرادی که مبادرت به جعل دفترچه بیمه و تهیه سوابق بیمه ای می کنند 6 ماه تا یک سال حبس است



از سوی دیگر مدیران سابق سازمان تامین اجتماعی عنوان کرده اند که 28 میلیون نفر در کشور دفترچه بیمه تامین اجتماعی در اختیار دارند اما 40 میلیون نفر از سازمان ، خدمات درمانی دریافت می کنند و این امر نشان می دهد 12 میلیون نفر از دفترچه ها به صورت غیر قانونی استفاده می کنند.

به گفته مسئولان این سازمان بیمه گر، استفاده غیر مجاز از دفترچه های بیمه تامین اجتماعی باعث شده تا بار مالی سنگینی به سازمان تحمیل شود و ادامه این روند حق بیمه شدگان اصلی این سازمان را تضییع می کند.

یکی از اعضای کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی در گفتگو با خبرنگار مهر، عدم اجرای صحیح قانون در ارتباط با پوشش بیمه ای را عامل گسترش استقاده از دفترچه های بیمه جعلی می گوید: بی توجهی به پوشش بیمه ای آحاد مردم باعث شده تا برخی مجبور به استفاده از دفترچه بیمه جعلی شوند.

به گفته سید جواد زمانی ؛ استفاده از دفترچه بیمه دیگران افزایش یافته و این امر مورد اعتراض سازمان تامین اجتماعی نیز است.

عضو کمیسیون اجتماعی مجلس خاطر نشان کرد: پوشش بیمه ای تمامی آحاد مردم بهترین راه برای جلوگیری از استفاده ناصحیح از دفترچه بیمه است.

گرچه بر اساس ضوابط و قوانین استفاده از خدمات درمانی تامین اجتماعی فقط حق مسلم بیمه شدگان این سازمان است و نباید افراد غیر بیمه ای از این خدمات بهره مند شدند اما به طور حتم نباید افراد محروم از این خدمات را فراموش کنیم اقشاری که به طور حتم بر حسب نیاز به استفاده از دفترچه دیگران روی آورده اند.

بر اساس قانون مجازات افرادی که مبادرت به جعل دفترچه بیمه و تهیه سوابق بیمه ای می کنند 6 ماه تا یک سال حبس است.