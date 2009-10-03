شیوع دیابت در برخی شهرهای ایران به 20 درصد می رسد

به گزارش خبرگزاری مهر، رئیس پژوهشکده غدد درون ریزو متابولیسم دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی، افزود: تا حدود 20 سال پیش مهمترین بیماری غدد در ایران گواتر بود، در آن زمان حدود 56 درصد دانش آموزان کشور دچار گواتر بودند اما بعد از آن با اجرای طرح ید دار کردن نمک خوراکی شیوع این بیماری کاهش یافت تا امروز که شیوع کشوری این بیماری به کمتر از 10درصد در افراد بالغ رسیده است و شیوع آن در بین دانش آموزان کمتر از 5 درصد است.

فریدون عزیزی ادامه داد: شیوع این بیماری هنوز در بین بزرگسالان بیش از دانش آموزان است و به خصوص در برخی مناطق کوهستانی کشور با شیوع بیشتر این بیماری مواجه هستیم اما مسئله مهم ادامه مراقبت و کنترل این بیماری با توزیع مناسب نمک یددار در کشور است و اگر در نظارت بر حسن اجرای این برنامه کوتاهی شود دوباره با گسترش و شیوع مجدد این بیماری مواجه می‌شویم چنانچه برخی کشورهای آسیای میانه و حتی استرالیا با غفلت از اجرای مناسب این برنامه دچار این آسیب شدند.

وی افزود: اکنون حدود 5 درصد نسل جدید در کشور به بزرگی غده تیروئید و گواتر مبتلا هستند یعنی از هر 20 نفر یکنفر، البته شیوع آن در خانمها بیشتر و بین 4 تا 8 درصد است و در مردان کمتر و بین 2 تا 4 درصد است.

عزیزی گفت: اکنون با کنترل قابل قبول بیماری گواتر در کشور مهمترین بیماری غدد در کشور دیابت است و به علت کم تحرکی و رژیم غذایی نامناسب هرساله بر تعداد افراد دیابتی اضافه میشود. شیوع اختلال تحمل گلوکز و دیابت در بین افراد بالای 20 سال کشور حدود 20 درصد است و گر چه شیوع کشوری آن اندکی کمتر از این میزان است و در مناطق روستایی به علت تغذیه سالم و تحرک بیشتر شیوع آن به 4 تا 8 درصد کاهش می‌یابد اما روند رو به گسترش این بیماری در کشور بسیار نگران کننده است.

وی ادامه داد: دیابت یک بیماری است که هم عامل ژنتیک و هم عوامل محیطی مانند تغذیه نامناسب، چاقی و کم تحرکی در بروز آن نقش دارند، در واقع اگر بتوانیم عوامل محیطی را کنترل کنیم می توانیم حدود دو سوم موارد این بیماری را کاهش دهیم اما حدود یک سوم افرادی که ژن این بیماری را دارند در هر صورت به این بیماری دچار می شوند، بنابراین همه تلاش ما برای پیشگیری از این بیماری آموزش مردم برای تحرک بیشتر و مصرف غدای سالم است.

وی ادامه داد: از نظر ژنتیک هم اکنون تحقیقات زیادی برای پیدا کردن ژن این بیماری و درمان آن در حال انجام است اما چون این بیماری یک بیماری تک ژنی نیست و به قولی پلی ژنتیک است، دستیابی به چنین درمانی فعلاً امکانپذیر نشده و بسیار پیچیده به نظر می رسد.

عزیزی گفت: با کشف انسولین توسط محققان کانادایی در سال 1924 مرگ و میر دیابت به میزان قابل توجهی کاهش یافته است، به خصوص اینکه محصولات داروئی حاوی انسولین به مرور خالص تر و با کیفیت تر شده است. افراد مبتلا به دیابت نوع یک که از کودکی تحت درمان با انسولین هستند، فقط 10 تا 15 درصد دیابتیها را تشکیل میدهند اما دیابت نوع 2 بسیار شایعتر است چون با عوامل محیطی مثل چاقی نیز مرتبط است و در اغلب موارد دیر تشخیص داده می شود، باعوارض و میزان مرگ و میر بیشتری همراه است.مهمترین عوارض این بیماری نیز سکته های قلبی و مغزی، نارسایی کلیه، نابینایی و قطع عضو است.

استاد دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی اضافه کرد: درمانهای جدیدی نیز برای درمان دیابت از طریق سلولهای بنیادی در حال بررسی است، که یک نمونه آن پیوند سلولهای انسولین ساز بتای پانکراس است که به رغم هیاهوی زیاد آن هنوز به نتیجه مطلوب نرسیده است.

رئیس هشتمین کنگره بین المللی غدد ایران و دومین کنگره آندوکرینولوژی دیابت عرب و ایران که همزمان از پنجم تا هشتم آبان در تهران برگزار می شود ادامه داد: البته استفاده از سلولهای بنیادی یا سلولهای بتای انسولین ساز ممکن است، یک تا 3 سال فرد را از تزریق انسولین راحت کند اما به مرور اثربخشی آن کم می شود و هنوز نمی توان آن را به عنوان یک درمان دائمی معرفی کرد.

عزیزی اضافه کرد: بعد از گواتر و دیابت، بیماریهای غیر واگیر مهم دیگری نیز در کشور ما وجود دارد که 3 بیماری مهم آنها به غده تروئید مربوط است که شامل گره های غده تیروئید، کم کاری تیروئید و پرکاری تیروئید است.

وی گفت: گره‌های غده تروئید در 95 درصد موارد خوش خیم است که با روشها و ابزارهای مختلف مانند بی اکسید سوزنی، سونوگرافی، اسکن و تستهای تیروئید تشخیص داده می شوند، بیشتر افرادی که گواتر منتشر دارند، گواتر آنها از نوع ساده است، معمولاً همراه با کم کاری ای پرکاری تیروئید نیست و قابل کنترل هستند.

وی اضافه کرد: کم کاری و پرکاری تیروئید البته بیماریهای مهمی هستند که قابل درمان هستند اما درمان آنها نیازمند مراقبت مناسب است به خصوص در مورد پرکاری تروئید که برای آن هم درمان دارویی، هم جراحی و هم درمان با ید رادیواکتیو وجود دارد. رئیس پژوهشکده غدد درون ریزو متابولیسم دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی اضافه کرد: کم کاری تیروئید شایع تر از پرکاری آن است، به طوری که از هر هزار نفر یک یا 2 نفر به پرکاری تیروئید مبتلا می شوند اما شیوع کم کاری تیروئید بین یک تا 2 درصد است و البته شیوع آن در افراد بالای 60 سال به بیشتر از 6 درصد می رسد.