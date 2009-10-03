۱۱ مهر ۱۳۸۸، ۱۵:۲۶

آغاز طرح سرشماری کلنی های زنبور عسل در کرج

استان تهران - خبرگزاری مهر: مدیر جهاد کشاورزی کرج از آغاز طرح سرشماری کلنی های زنبور عسل همزمان با سراسر کشور خبر داد.

غلامرضا ترکاشوند در گفتگو با خبرنگار مهر در کرج اظهار داشت: ‌سرشماری تعداد کلنی های زنبور عسل، بهره برداران، میزان برداشت محصول، شناسایی بیماری های ناشناخته و بیمه کردن بهره برداران را از جمله اهداف این طرح ذکر کرد.

وی افزود:‌ اجرای این طرح سرشماری به مدت یک هفته ادامه خواهد داشت و با همکاری جهاد کشاورزی کرج و اتحادیه زنبورداران استان تهر ان انجام می شود.

این مسئول پیش بینی کرد:‌ با توجه به بارش های بهاری و وضعیت مطلوبی که در سال جاری بوده انتظار است نسبت به سال گذشته از افزایش 30 درصدی برخوردار باشیم.

ترکاشوند یادآور شد:‌ طی سرشماری سال گذشته از 19 هزار و 919 کلنی با 212 بهره بردار حدود 240 هزار کیلوگرم عسل برداشت شد.

وی بیان داشت: بطور میانگین میزان برداشت عسل از کلنی های عسل در کرج حدود 12 کیلو گرم است. 

مدیر جهاد کشاورزی کرج خاطرنشان کرد: از این میزان کلنی و بهره بردار 11 هزار و 414 کلنی و 135 بهره بردار مربوط به شهرستان کرج و هشت هزار و 515 کلنی و 77 بهره بردار مربوط به زنبورداران در حال کوچ کرجی در سایر شهرستانها بوده است.

