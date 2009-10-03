طرح توسعه شیراز به تصویب شورای عالی شهرسازی رسید

به گزارش خبرنگار مهر در شیراز، جواد بهادری بعداز ظهر شنبه در گفتگو با خبرنگاران افزود: بر اساس رشد و تغییرات چند سال اخیر شهر شیراز ضرورت تهیه طرح بازنگری توسعه و عمران این شهر که در سال 1368 برای مدت 10 سال به تصویب رسیده بود، احساس شد و در همین راستا مطالعات طرح بازنگری با پنج گروه مشاور شهرسازی و برنامه ریز آغاز و پس از تشکیل جلسات متعدد کمیته ماده پنج و شورای برنامه ریزی و توسعه استان، طرح مذکور در سال گذشته به تصویب مراجع استانی رسید.

وی افزود: بر اساس طرح بازنگری شیراز جمعیت این شهر در افق سال 1400 حدود یک میلیون و 700 هزار نفر به عنوان محدوده توسعه پیوسته و 50 هزار نفر محدوده توسعه منفصل و مساحت شیراز نیز حدود 18 هزار و 945 هکتار به عنوان محدوده طرح تعیین شده است.

مدیر شهرسازی شهرداری شیراز اظهار داشت: در طرح مذکور سکونتگاه های اکبر آباد، جوادیه، قصر قمشه، دوکوهک و گویم ضلع غربی نمایشگاه بین المللی در قسمت جنوب جاده سپیدان به مساحت دو هزار هکتار به محدوده قبلی طرح اضافه و به تصویب شورای عالی اداری شهرسازی کشور رسید.

بهادری با اشاره به اضافه شدن جنوب کمربندی عادل آباد و اراضی مجاور رودخانه سلطان آباد به مساحت 100 هکتار به محدوده شهر شیراز نیز بیان داشت: اراضی ضلع شرقی شیراز شامل سکونتگاه های ترکان، قلعه نو، مرغان، کوشکک، دست خضر و وزیر آباد نیز در طرح بازنگری شیراز به محدوده پیوسته شهر اضافه شدند که نظارت وکنترل آنها با شهرداری خواهد بود.

وی همچنین با اشاره به اینکه تداخل حریم شهر جدید صدرا با حریم شیراز مشکلاتی در مدیریت شهری و برای مردم ایجاد می کند، گفت: با تلاشهای انجام شده و همکاری مقامات استانی و مدافعان طرح بازنگری شیراز منطقه مداخله حذف شده و در بخشهایی که حریم شهر صدرا با حریم شیراز تداخل داشت مبنای حریم شهر شیراز قرار گرفت بنابراین در طرح مذکور هیچ تداخلی بین حریم شهر شیراز و شهر جدید صدرا وجود ندارد.

مدیر شهرسازی شهرداری شیراز تصریح کرد: در طرح مذکور بر الگوی توسعه دو قطبی تاکید و شهر از حالت چند مرکزی از لحاظ تمرکز فعالیتها و خدمات خارج شده و به توسعه منطقه جنوب شرق و شمال غرب شیراز توجه ویژه ای صورت گرفته و با پیش بینی کانونهای توسعه در این سه پهنه باعث افزایش بهینه خدمات وامکانات در شیراز شده و از مراجعات و رفت وآمد های غیر ضروری به مرکز شهر جلوگیری می شود.