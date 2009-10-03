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۱۱ مهر ۱۳۸۸، ۱۵:۲۷

تعداد هتل آپارتمانهای خراسان رضوی به 248 باب رسید

تعداد هتل آپارتمانهای خراسان رضوی به 248 باب رسید

مشهد - خبرگزاری مهر: رئیس سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری خراسان رضوی گفت: تعداد هتل آپارتمان های خراسان رضوی به 248 باب رسید.

به گزارش خبرنگار مهر در مشهد، محسن لشگری عصر شنبه در جمع خبرنگاران افزود: مسافران و زائران توقعات دیگری از مشهد دارند.

رئیس سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری خراسان رضوی اظهار داشت: در حال حاضر گردشگر حتی از کوچکترین فرصت نیز استفاده می‌کند پس باید در این راستا مشهد با دیگر شهرها تفاوت داشته باشد و براساس نیازهای زائران برنامه‌ریزی کنیم. 

لشگری افزود: اگر در این راستا از نیروی انسانی لازم برخوردار نباشیم، آسیبهای جدی به سرمایه‌گذاران و متولیان امر می‌رسد و اگر ادعا داریم بیش از 50 درصد واحدهای اقامتی کشور در خراسان رضوی است همه باید به پشتیبانی نیروی آموزشی، علمی و پژوهشی بپردازیم و به این موضوع توجه داشته باشیم.

کد مطلب 957516

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