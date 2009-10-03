ناوگان اتوبوسرانی تهران در مسابقه داربی خسارتی ندید

به گزارش خبرگزاری مهر، مهندس بیژنی با بیان این مطلب و تشکر از تماشاگران افزود: روز گذشته در مجموع دو هزار و 700 دستگاه اتوبوس و مینی بوس به تماشاگران مسابقه داربی خدمات رسانی کردند که خوشبختانه با مساعدت تماشاگران هیچ گونه خسارتی به اتوبوسها و مینی بوس های شهر تهران وارد نشد.

وی اضافه کرد: هزار دستگاه اتوبوس بلیتی، 700 دستگاه اتوبوس بخش خصوصی، 500 دستگاه مینی بوس و 200 دستگاه اتوبوس BRT در خطوط 1 و 2 این سامانه به تماشاگران فوتبال خدمات رسانی کردند و اکثر تماشاگران با اتوبوس و مینی بوس جابجا شدند.

مدیرعامل شرکت واحد اتوبوسرانی تهران و حومه ادامه داد: در مسابقات اخیر این دو تیم هیچ گونه خسارتی به اتوبوسها و مینی بوس های شهر تهران وارد نشده است که باید از تماشاگران به خاطر حفظ اموال عمومی و احترام به حقوق سایر شهروندان تشکر کرد.

بیژنی افزود: در گذشته به دلیل بالا بودن میزان خسارات برای خدمات رسانی به تماشاگران فوتبال از اتوبوسهای فرسوده و نامناسب استفاده می شد اما اکنون اتوبوسهای نو در اختیار تماشاگران فوتبال قرار می گیرد و تلاش می شود که خدمات رسانی مناسبی برای آنها صورت گیرد.