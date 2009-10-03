به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از کی‌اس‌ال نیوز، بنارد زمانی که تنها 13 سال سن داشته است حلقه نامزدی معلمش را برای به دست آوردن مبلغی پول دزدیده بوده اما پس از دزدی گرفتار عذاب وجدان می‌شود و حلقه را تا امروز نزد خودش نگه‌ داشته است.

بنارد با کمک اینترنت معلم 86 ساله‌اش را پیدا می‌کند و بالاخره پس از 40 سال به عذاب وجدانش پایان می‌دهد.

نیال فوارس معلم بنارد زمانی که بعد از این همه سال حلقه نامزدی‌اش را پس می‌گیرد به شاگرد بازیگوشش می‌گوید که از آن زمان تا کنون می‌دانسته که وی حلقه نامزدی‌اش را دزدیده بوده است.

