پیشرفت برنامه هسته ای ایران و شکست های پیاپی غرب

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از واشنگتن پست، این روزنامه آمریکایی نوشت که نه تحریمها حتی از نوع فلج کننده، نه مذاکرات و نه هرگونه اقدام نظامی علیه ایران، این کشور را وادار به توقف برنامه هسته ای نخواهد کرد و تهران همچنان به فعالیت صلح آمیز هسته ای خود ادامه می دهد.

به نوشته واشنگتن پست، مقامات ارشد آمریکایی به ندرت از ناتوانی خود در قبال برنامه هسته ای ایران و ناکارآمدی تحریمها صحبت می کنند زیرا آنها نمی خواهند به چین و روسیه که در تلاش برای توقف اقدامات سازمان ملل علیه برنامه هسته ای تهران هستند، کمک کنند. در همین حال "رابرت گیتس" وزیر دفاع آمریکا اعلام کرده است که اقدام نظامی علیه ایران تنها اتلاف زمان است.

بر اساس این گزارش کاخ سفید درباره موافقت روسیه و چین با اعمال تحریمهای بیشتر علیه ایران از جمله تحریم بنزین، فروش سلاح و یا سرمایه گذاری در بخش نفت و گاز بدبین است.

واشنگتن پست در ادامه نوشت: تاریخچه تحریمها در منطقه خاورمیانه چندان خوب نیست. بیش از یک دهه مجازات از قبیل حملات هوایی رایج هیچ تاثیر مثبتی بر عراق نداشت. بسیاری از مقامات تهران اعلام کردند که به خاطر کشور خود و عزت ایرانیان حاضر به تحمل هر گونه رنج و سختی هستند.

این روزنامه آمریکایی در ادامه با اشاره به نشست مقامات ایرانی و اعضای گروه 1+5 در ژنو از دادن اجازه تهران به بازرسان آژانس برای بررسی تاسیسات هسته ای جدید خود در قم خبر داد و نوشت که این امتیازات چشم انداز تحریمها را پیچیده می سازد.

در همین حال "باراک اوباما" رئیس جمهوری آمریکا از گفتگوهای روز پنجشنبه به عنوان شروعی سازنده در راستای گفتگوهای هسته ای با مقامات ایرانی یاد کرد.

همچنین "خاویر سولانا" مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا در کنفرانس خبری روز پنجشنبه با اشاره به تعیین 18 اکتبر برای برگزاری دوربعدی گفتگوها ابراز امیدواری کرد که توافقات طرفین در نشست ژنو عملی شود.