بهبود شرایط ایمنی در ساختمانهای جدید شهر

به گزارش خبرگزاری مهر، مهندس داود براتی در این باره گفت: سازمان آتش نشانی از سالهای گذشته در رابطه با رعایت فاکتورهای ایمنی در ساختمانهای بلند فعالیت کرده است به طوری که سازمان همواره نسبت به صدور مجوز ایمنی پس از وصول اطمینان از رعایت مولفه های ایمنی، بازرسی و چک کردن سیستمها و تمهیدات ایمنی اقدام کرده است.

وی ادامه داد: در ابتدای سال 86 با حسن همکاری و توجه ویژه شهردار تهران، ساختمانهای یک طبقه و بیشتر نیز در کاربریهای عمومی و پرخطر از جمله اماکن تجاری، صنعتی، انباری، آموزشی، فرهنگی و مذهبی ملزم به استعلام ایمنی از سازمان آتش نشانی در مراحل ساخت شدند.

به گفته براتی از سال 86 به بعد سازمان آتش نشانی بر اغلب ساخت و سازهای شهر تهران نظارتی موثر و پویا در جهت حصول شرایط ایمن و رعایت استانداردها از منظر حفاظت ساختمان ها در برابر آتش سوزی دارد.

وی ادامه داد: همچنین در اماکن تجمعی و عمومی از قبیل مساجد و سایر کاربریهای خدماتی، آموزشی و ... که هرچند ارتفاعی پایین دارند و شاید بیش از 2 ، 3 طبقه هم نباشند طبق استانداردها پیش بینی معابر خروج اضطراری از جمله پلکان های فرار و خروجی های ایمن و وسایل و تمهیدات ایمنی و تدافعی الزامی است.

وی در ادامه تصریح کرد: مقایسه شرایط کنونی با شرایط سالیان گذشته شواهد نشانگر آن است که ساختمانهایی که در سالهای اخیر ساخته شده اند از نظر مسائل ایمنی و حفاظت آن در برابر حریق به مراتب مطلوب تر و نزدیک تر به استانداردهای معتبر و تجارب موفق جهانی است.

معاون حفاظت و پیشگیری از حریق سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی شهردار تهران با بیان اینکه در سالیان اخیر با پدیده ای مواجهیم که متاثر از ضعف قوانین و ضوابط و عدم آگاهی مهندسان و مالکان است، خاطرنشان کرد: در این رابطه در مراحل اجرایی تعدادی از ساختمانها با انگیزه های مشخص و به دلایل انتفاع مادی بیشتر، تغییراتی را در اجرای فضاهای خاص از جمله پله و آسانسور شاهدیم و به رغم تلاشهای سازمان آتش نشانی در زمان پایان عملیات ساختمانی این گونه بناها فاقد پلکان های خروج ایمن و متناسب با استانداردها و نوع کاربری و ارتفاع ساختمان است.

به گفته وی سازمان آتش نشانی تهران به طور جدی از صدور مجوز ایمنی پایان کار برای ساختمانهای دارای تخلف معماری ایمنی خودداری می کند و با توجه به اهمیت موضوع از مهندسان طراح، ناظران ساختمانی و مالکان درخواست می شود سازمان را در جهت ضابطه مندی و ارتقای کیفیت از منظر ایمنی در ساختمان ها یاری کنند.

براتی اضافه کرد: در غیر این صورت ضمن هشدار جدی در خصوص عدم تایید ساختمانهای مذکور، متخلفان و افرادی که موجب افزایش ریسکها و ناایمنیها در اماکن و تاسیسات شهری می شوند و در اثر آن آثار حریق و حوادث تشدید می یابد به مراجع و مراکز ذیربط معرفی می شوند و باید پاسخگوی بی توجهی ها و عدم مسئولیت پذیری خود در اجرای وظایف منطبق بر مقررات و استانداردها باشند.