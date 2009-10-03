بدون بازی تدارکاتی تا جام جهانی/ 17 مهرماه آخرین مهلت ارسال اسامی

به گزارش خبرنگار مهر، مرحله بعدی اردوی آماده سازی تیم فوتبال زیر 17 سال کشورمان پیش از شرکت در مسابقات جام جهانی نوجوانان نیجریه از روز سه شنبه هفته جاری(14 مهرماه) در کمپ تیم‌های ملی آغاز می شود ولی طبق نظر کادرفنی این تیم و برای جلوگیری از احتمال مصدوم شدن بازیکنان، آنها تا شروع جام جهانی بازی تدارکاتی دیگری را برگزار نمی کند.

اردوی جدید این تیم با حضور 26 بازیکن به مدت 9 روز در تهران برگزار خواهد شد و پس از آن بازیکنان به مدت 2 روز به استراحت می پردازند و از روز 26 مهرماه آخرین اردوی شاگردان دوستی مجددا در کمپ تیم‌های ملی برگزار خواهد شد.

طبق برنامه ریزی انجام شده قرار است کاروان تیم فوتبال زیر 17 سال کشورمان روز 28 مهرماه و به احتمال فراوان از طریق استانبول راهی نیجریه شود.

همچنین طبق اعلام مسئولان برگزاری این مسابقات، کادر فنی تیم فوتبال زیر 17 سال کشومان تا روز هفدهم مهرماه فرصت دارند نام 21 بازیکن نهایی خود را برای حضور در این رقابت‌ها اعلام کنند. البته اگر در این بین بازیکنی دچار مشکلی شد، هر تیم می تواند از بین 30 بازیکنی که پیش از این به فیفا اعلام کرده بود، بازیکنی را جایگزین کند.

مسابقات جام جهانی نوجوانان سال 2009 از روز 24 اکتبر (2 آبان) تا 15 نوامبر (24 آبان) در نیجریه برگزار می شود که طبق قرعه کشی این رقابت‌ها تیم زیر 17 سال کشورمان روز یکشنبه سوم آبانماه به دیدار گامبیا می رود و در روزهای ششم آبانماه با کلمبیا و نهم آبانماه با هلند دیدار می کند.