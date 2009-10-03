آغاز سال تحصیلی 15 هزار دانش آموز عشایری

سیروس خدادادی در گفتگو با خبرنگار مهر در اهواز اظهار داشت: امسال 15 هزار دانش آموز عشایری در سال تحصیلی جدید شرکت کرده اند که این دانش آموزان در قالب 450 واحد آموزشی و 50 مدرسه چادری در مناطق عشایری استان آموزش های لازم تحصیلی را فرا می گیرند.

خدادادی افزود: 11 هزار و 100 دانش آموز در دوره ابتدایی، سه هزار و 500 دانش‌آموز در دوره راهنمایی و 400 دانش‌آموز در دوره دبیرستان ساماندهی شده‌اند.

وی مدت آموزش دانش آموزان عشایری را 6 ماه دانست و افزود: توزیع کتاب های درسی، تهیه لباس و نوشت افزار برای دانش‌آموزان به طور رایگان و بیمه‌کردن آنها از جمله اقدامات سازمان آموزش و پرورش به منظور ایجاد انگیزه و تمایل تحصیلی بین دانش‌آموزان است.

رئیس آموزش و پرورش عشایر استان گفت: برای نگه داشتن دانش‌آموزان عشایر در کلاس‌ها و افزایش رغبت آنها به تحصیل، سعی می‌کنیم اکثر امکانات آموزشی به همراه تغذیه را به شکل مجانی در اختیارشان قرار دهیم. کتب آموزشی این دانش‌آموزان از شهریورماه به آموزش و پرورش مناطق مربوط داده می‌شود و مهرماه با شروع کلاس‌ها به آنها تحویل داده می‌شود که اکثرا به صورت مجانی است.

خدادادی ادامه داد: بیمه این دانش آموزان هم به عهده خودمان است. تامین عینک و درمان بیماری دانش‌آموزان عشایر هم اکثرا به صورت مجانی توسط آموزش و پرورش منطقه انجام می‌شود.