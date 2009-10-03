لیگ برتر هندبال قرعه کشی شد / اعلام آمادگی سه تیم از استان مرکزی

به گزارش خبرنگار مهر، مراسم قرعه کشی بیست و دومین دوره لیگ برتر هندبال باشگاه های کشور در بخش مردان امروز با حضور نمایندگان 12 تیم و علیرضا رحیمی در محل فدراسیون هندبال برگزار شد و طی آن تکلیف برگزاری لیگ مشخص شد.

در این جلسه از تیم های حاضر 15 میلیون تومان چک ضمانت برای حضور در لیگ، سه میلیون تومان مبلغ حق شرکت در لیگ و مدارک قرارداد 10 بازیکن دریافت شد.

در این جلسه تیم آلومینیم سازی اراک حضور نیافت تا کناره گیری این تیم از لیگ هندبال بدنبال انحلال باشگاه ورزشی آلومینیم قطعی شود. تیم هپکو اراک با تکمیل مدارک خود برای حضور در لیگ برتر ثبت نام کرد. دو تیم کاوه اراک و واگن سازی اراک نیز برای حضور در لیگ برتر اعلام آمادگی کردند که با توجه به اینکه هر استان تنها دو سهمیه برای حضور در لیگ برتر دارد با تائید اداره کل تربیت بدنی این استان تنها یک تیم از میان این دو تیم مجوز حضور در لیگ را بدست خواهد آورد.

براین اساس مقرر شد با نظر اداره کل تربیت بدنی استان مرکزی تنها یک تیم از میان این دو تیم ورزشی در لیگ برتر هندبال کشور حاضر شود.

تیم هیئت هندبال تهران نیز اعلام آمادگی خود را به عنوان نماینده دوم استان تهران در رقابتهای لیگ اعلام کرد و قرار شد حامی مالی این تیم و نام آن بزودی مشخص و به سازمان لیگ هندبال اعلام شود. نماینده خراسان رضوی نیز به جای نام ابومسلم سبزوار با تغییر حامی مالی خود با نام هیئت هندبال سبزوار در لیگ امسال حاضر خواهد شد.

فدراسیون هندبال به تیم های حاضر در لیگ مجوز استخدام سه بازیکن خارجی را در این فصل داد و ضمن آن اجازه داد تا تیم ها در هر بازی از هر سه بازیکن خود در زمین استفاده کنند. پیش از این تیم ها تنها اجازه استفاده از دو بازیکن خارجی را در یک بازی در اختیار داشتند.

تیم های حاضر در لیگ تا 20 آبان مهلت دارند تا مدارک بازیکنان و کادر فنی خود را تکمیل و به کمیته مسابقات فدراسیون هندبال تحویل دهند.

بیست و دومین دوره لیگ برتر هندبال باشگاه های کشور در بخش مردان تنها در یک گروه و برای اولین بار بدلیل تعویق این دیدارها در نیمه دوم سال 88 و نیمه اول سال 89 پیگیری می شود.

هفته اول لیگ برتر هندبال کشور با انجام شش دیدار در روزهای 12 و 13 آذرماه برگزار خواهد شد. برنامه مسابقات هفته اول لیگ بدین ترتیب اعلام شد(تیم های نخست این جدول میزبان مسابقات هستند):

* هیئت هندبال کازرون - تربیت آذربایجان غربی

* شهرداری زرند کرمان - هیئت هندبال تهران

* هیئت هندبال سبزوار- نماینده استان مرکزی

* سنگ آهن بافق یزد - هپکو اراک

* نیروی زمینی ارتش - فولاد مبارکه سپاهان اصفهان

* ذوب آهن اصفهان -مس کرمان

بیست و یکمین دوره لیگ برتر هندبال باشگاه های کشور درسال 87 با حضور 10 تیم برگزار شد که طی آن دو تیم پارس جنوبی و آلومینیم سازی اراک از حضور در لیگ سال جاری انصراف دادند.