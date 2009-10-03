قانون اصل 44 در تمام مراحل واگذاری مخابرات رعایت شد

محمد کرمی راد در گفتگو با مهر گفت: هیئت واگذاری موضوع خصوصی‌سازی سهام شرکت مخابرات را به طور همه‌جانبه مورد بررسی قرار داد و مشخص شد که قانون اصل 44 در تمام مراحل واگذاری رعایت شده است.

نماینده مجلس در هیئت واگذاری مخابرات با تاکید بر اینکه کنسرسیوم خریدار سهام مخابرات دولتی یا شبه دولتی نیست، گفت: علاوه بر موضوع غیردولتی بودن خریدار مخابرات این شرکت از توان مالی و فنی مناسب برای اداره شرکت مخابرات ایران برخوردار است که این مزیت بزرگی به شمار می‌رود.

وی افزود: به لحاظ مسائل امنیتی و حساس بودن فعالیت مخابرات، ‌باید در واگذاری آن اعتماد و اطمینان کامل نسبت به خریداران احصاء می‌شد.