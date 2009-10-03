ادامه تدوین و تغییر نام "جایی نزدیک زمین"

مهدی رحمانی به خبرنگار مهر گفت: درخواستی مبنی بر تغییر نام فیلم سینمایی "جایی نزدیک زمین" به وزرات ارشاد ارسال کردهایم و منتظر تشکیل جلسه و موافقت شورای نظارت و ارزشیابی هستیم که در صورت موافقت با این درخواست نام فیلم به "دیگری" تغییر میکند.
تدوین "جایی نزدیک زمین" توسط نازنین مفخم همچنان ادامه دارد. این فیلم که با مشارکت مرکز گسترش سینمای مستند و تجربی و تهیه کنندگی محمدعلی نجفی تولید میشود ماجرای سفر یک نوجوان همراه مردی که قرار است ناپدریش شود را روایت میکند آنها طی سفری به تهران با ماجراهایی مواجه میشوند.
محمدرضا فروتن، مریلا زارعی، میلاد مرادینسب، مهران رجبی، اصغر نقیزاده، محمدعلی میاندار، فرامرز روشنایی در این فیلم بازی میکنند. "جایی نزدیک زمین " به عنوان نخستین فیلم بلند مهدی رحمانی بر اساس فیلمنامهای از مهران کاشانی برای نمایش در جشنواره بیست و هشتم فیلم فجر ساخته میشود.
فیلم کوتاه داستانی "منطقه مرزی" به کارگردانی رحمانی در بخش مسابقه جشنواره فیلم کوتاه سینماوست استرالیا شرکت میکند که نوامبر برگزار میشود. "منطقه مرزی" داستان دختر جوانی است که برای دیدن نامزد سربازش به منطقه خدمت او سفر میکند و نامزدش را نمییابد.
نظر شما