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۱۱ مهر ۱۳۸۸، ۱۷:۱۰

سیدرضا اکرمی:

مجلس از هر طریق که بتواند به توسعه مترو کمک خواهد کرد

مجلس از هر طریق که بتواند به توسعه مترو کمک خواهد کرد

نماینده مردم تهران در مجلس با بیان اینکه مترو طرحی عمرانی سرمایه ای است و نه مصرفی گفت: هر چه برای توسعه مترو هزینه شود در دراز مدت قابل بازگشت خواهد بود و در واقع نوعی سرمایه گذاری است و مجلس نیز از هر طریق که بتواند برای توسعه مترو کمک خواهد کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر، سید رضا اکرمی عضو کمیسیون فرهنگی مجلس شورای اسلامی با بیان این مطلب اظهار کرد: مترو یک پروژه جدید نیست بلکه طرحی است که نتایج و دستاوردهایش را نشان داده و باید تلاش کنیم هرچه سریعتر خطوط مترو در تهران و سایر کلانشهرها توسعه یابد تا مردم بتوانند از تسهیلات این وسیله نقلیه عمومی بهره مند شوند و ترددها و ترافیک در شهرها تسهیل شود.

وی با اشاره به اینکه همواره ترافیک یکی از اصلی ترین مشکلات شهر تهران و سایر کلانشهرها بوده است افزود: با شروع سال تحصیلی جدید ترافیک تهران و سایر کلانشهرها افزایش یافته چنانچه گفته می شود در تهران با افزایش حدود 25 درصد ترافیک مواجه شده ایم.

نماینده مردم تهران در مجلس شورای اسلامی خاطرنشان کرد: هرچه ترافیک سنگین تر شود شاهد افزایش مصرف سوخت و اتلاف انرژی، اتلاف بیشتر وقت شهروندان و مشکلات و ناراحتی های روحی آنان خواهیم بود که این وضع به هیچ وجه قابل قبول نیست و باید برای رفع معضل ترافیک اقدامات جدی صورت گیرد.

عضو کمیسیون فرهنگی مجلس شورای اسلامی تاکید کرد: در این میان توسعه مترو و انتقال سفرها از سطح خیابانها به زیر زمین می تواند بهترین راه حل معضل ترافیک باشد. ضمن آنکه مترو طرحی سرمایه ای است و می تواند با صرفه جویی در مصرف سوخت، وقت و همچنین ایجاد مشاغل جدید و ... هزینه های صرف شده را بازگرداند.

وی در پاسخ به سئوالی در مورد بررسی طرح یک فوریتی برداشت از حساب ذخیره ارزی برای مترو تهران و 10 کلانشهر دیگر در صحن علنی مجلس و تصویب فوریت این طرح گفت: طرحی که جامع باشد و آسیبی به طرحهای دیگر وارد نکند می تواند در مجلس رای بیاورد اما در این میان توضیح و نحوه مطرح کردن طرح نیز مهم است. در هر صورت با توجه به مشکلات پیش روی مترو و عزم جدی برای رفع این مشکلات مجلس تمام همکاری و تلاش خود را برای توسعه مترو خواهد کرد.

کد مطلب 957566

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