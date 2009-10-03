کنگره ممنوعیت انتقال زندانیان گوانتانامو به داخل آمریکا را تصویب کرد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از شینهوا، کنگره آمریکا با 258 رای موافق در برابر 163 رای مخالف قانون ممنوعیت انتقال زندانیان از خلیج گوانتانامو به خاک این کشور را تصویب کرد.

به اعتقاد کارشناسان تصویب این قانون بعنوان مانع جدی تحقق وعده اوباما در مورد بسته شدن زندان گوانتانامو تا 22 ژانویه سال آینده به حساب می آید. پیش از این "رابرت گیتس" وزیر دفاع آمریکا از امکان تخطی دولت از موعد تعیین شده برای تعطیلی گوانتانامو خبر داده بود.

این در حالی است که پس از اعلام خبر تعطیلی قریب الوقوع گوانتانامو از سوی دولت اوباما 223 زندانی این زندان در انتظار انتقال از خلیج کوبا به سر می برند.

اگرچه اوباما برای کاستن از میزان انتقاد محافل دولتی آمریکا از وعده انتخاباتی خود در مورد گوانتانامو از کشورهای اروپایی خواسته است در تحقق این وعده وی را یاری کنند، با این حال تنها برخی کشورها از جمله بلژیک و مجارستان با انتقال تعداد انگشت شماری از این زندانیان به کشور خود موافقت کرده اند.

منابع آگاه در دولت آمریکا می گویند با توجه به لزوم بررسی پرونده زندانیان موجود در این زندان به احتمال فراوان تعطیلی گوانتانامو به تاخیر خواهد افتاد. از سوی دیگر مبهم ماندن این موضوع که در صورت تعطیلی زندان گوانتانامو زندانیان را باید به چه مکانی انتقال داد، یکی از دیگر عوامل تاخیر احتمالی در بسته شدن زندان گوانتانامو است.



