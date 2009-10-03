محور حرکت رعایت دقیق استانداردها در بخش هوایی است

به گزارش خبرگزاری مهر، خلبان رضا نخجوانی با بیان این مطلب گفت: خوشبختانه به لحاظ حساسیت حمل و نقل هوایی و نقش به سزای آن در توسعه ایکائو برای بسیاری از موارد مسائل هوانوردی اعم از امور فرودگاهی، آموزشی، استاندارد پرواز، قابلیت پرواز، عملیات پرواز، کروی پرواز، بررسی سوانح و سایر موارد قوانینی را تحت عنوان انکس های 18 گانه ای تدوین کرده است که کشورهای عضو، ملزم به رعایت آنها هستند.

وی اظهار داشت: رعایت و تطبیق درست و دقیق استانداردها در تمامی مورد و نهادینه شدن رعایت اصول ایمنی سلامت پروازها را هر چه بیشتر تضمین خواهد کرد که این موضوع نیاز به فرهنگ سازی منجسم و پیگیری دارد که نقش رسانه ها در تحقق آن انکارناپذیر است.

رئیس سازمان هواپیمایی کشوری در پاسخ چگونگی ادغام شرکتهای هواپیمایی گفت: ادغام شرکت حوزه فعالیت خود شرکتهای هواپیمایی و مالکان آنهاست و بستگی دارد که آنها کاهش هزینه های خود را در چنین امری ببینند یا خیر و اینکه توسعه فعالیتهای فنی و عملیاتی خود را در تعامل با یکدیگر بدانند.

نخجوانی با اشاره به اینکه روزانه حدود 500 تا 550 پرواز داخلی و خارجی در کشور انجام می شود، بر لزوم جوی آرام و جلب اعتماد مردم تاکید کرد.