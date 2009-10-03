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۱۱ مهر ۱۳۸۸، ۱۶:۳۵

درپی تنش با الجزایر رخ می دهد؛

آغاز مانورهای مشترک فرانسه و مغرب در اقیانوس اطلس

آغاز مانورهای مشترک فرانسه و مغرب در اقیانوس اطلس

در حالی منابع فرانسوی هدف از مانورهای دریایی مشترک با مغرب را توسعه همکاری های دو جانبه خوانده اند، تحلیلگران سیاسی تیرگی در روابط پاریس و الجزایر را علت عمده این مسئله می دانند.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روزنامه القدس العربی چاپ لندن، یک منبع دیپلماتیک فرانسوی در رباط با اشاره به برقراری این مانورها تا پایان ماه اکتبر، افزود: این مانورها در طول نوار ساحلی مغرب با مشارکت نیروهای فرانسوی برگزار می شود.

در حالی که این دیپلمات فرانسوی از برگزاری پنج ساله این مانور خبر می دهد، اما تحلیلگران سیاسی با توجه به تیرگی اخیر به وجود آمده در روابط پاریس و الجزایر تحلیل های متفاوتی در این باره ارائه می دهند.

اخیرا اختلافات فرانسه و الجزایر در مسائل هسته ای و موضوعات مربوط به دوره اشغال الجزایر توسط پاریس بالا گرفته است، تا جایی که برخی تحلیلگران از آغاز جنگ سرد میان دو کشور خبر دادند.

از سوی دیگر لغو قرارداد هنگفت تسلیحاتی میان فرانسه و الجزایر در پی انعقاد قراردادی مشابه با مغرب به تیرگی روابط دو کشور افزوده بود.

کد مطلب 957573

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