به گزارش خبرنگار مهر، تیم ملی والیبال کشورمان با کسب پیروزی 3 بر یک مقابل قزاقستان به عنوان تیم اول گروه E راهی مرحله نیمه‏نهایی رقابت‏‎های قهرمانی مردان آسیا شد.

در این دیدار که عصر شنبه در مانیل فیلیپین برگزار شد ، بازیکنان قزاقستان گیم نخست را با برتری (26 بر 24) تمام کردند اما بازیکنان کشورمان در سایر گیم‎ها به ترتیب شکست (25 بر 22)، (25 بر 21) و (25 بر 23) را به حریف تحمیل کردند تا به عنوان صدرنشین گروه E به مرحله نیمه‎نهایی راه یابند.

حدود یک ماه پیش و در چارچوب رقابت‎های انتخابی قهرمانی جهان نیز تیم ملی ایران موفق به شکست قزاقستان شده بود.

تیم ملی والیبال کشورمان در مرحله نیمه نهایی رقابت های قهرمانی آسیا به مصاف کره جنوبی می رود که در رده دوم گروه F قرار گرفته بود. مرحله نیمه نهایی مسابقات قهرمانی مردان آسیا فردا (یکشنبه) برگزار خواهد شد. تیم های چین و ژاپن دیگر دیدار این مرحله را برگزار خواهند کرد.

آخرین دیدار دو تیم ملی ایران و کره‎جنوبی شهریورماه گذشته در چارچوب رقابت‎های انتخابی قهرمانی جهان با برتری 3 بر 2 بازیکنان کشورمان به پایان رسید.