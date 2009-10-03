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۱۱ مهر ۱۳۸۸، ۱۶:۳۳

افشار "همان نور معروف" را سه‌شنبه کلید می‌زند

افشار "همان نور معروف" را سه‌شنبه کلید می‌زند

فیلم تلویزیونی "همان نور معروف" به کارگردانی جواد افشار و تهیه‌کنندگی محمدرضا شفیعی سه‌شنبه 14 مهرماه کلید می‌خورد.

به گزارش خبرگزاری مهر، این فیلم تلویزیونی بر مبنای فیلمنامه سعید نعمت‌الله به سفارش سیمافیلم ساخته می‌شود و در آن آرش مجیدی، عباس قضایی، عباس امیری و مریم کاویانی جلو دوربین اسفندیار شهیدی می‌ر‌وند. 

لوکیشن‌های فیلم "همان نور معروف" در تهران و شمال و داستان درباره مردی است که زندگی خوب و ازدواج موفقی دارد. عمده مشکل او این است که  نمی‌تواند خاطرات 10سال پیش را به یاد بیاورد و به همین علت در پی یافتن هویت گذشته‌اش است.

عوامل این پروژه عبارتند از هادی افشار صدابردار، ج. افشار طراح صحنه و لباس، سیدحسین یعقوبی مدیر تولید، رضا عزتی طراح گریم و موسسه فرهنگی هنری وصف صبا مجری طرح.

کد مطلب 957579

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