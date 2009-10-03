به گزارش خبرگزاری مهر، این فیلم تلویزیونی بر مبنای فیلمنامه سعید نعمت‌الله به سفارش سیمافیلم ساخته می‌شود و در آن آرش مجیدی، عباس قضایی، عباس امیری و مریم کاویانی جلو دوربین اسفندیار شهیدی می‌ر‌وند.

لوکیشن‌های فیلم "همان نور معروف" در تهران و شمال و داستان درباره مردی است که زندگی خوب و ازدواج موفقی دارد. عمده مشکل او این است که نمی‌تواند خاطرات 10سال پیش را به یاد بیاورد و به همین علت در پی یافتن هویت گذشته‌اش است.

عوامل این پروژه عبارتند از هادی افشار صدابردار، ج. افشار طراح صحنه و لباس، سیدحسین یعقوبی مدیر تولید، رضا عزتی طراح گریم و موسسه فرهنگی هنری وصف صبا مجری طرح.