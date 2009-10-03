نماینده مجلس برای پیگیری امور اجرایی وجاهت قانونی ندارد/دفاع شهرداری از حقوق خود

سید علی آقازاده در گفتگو با خبرنگار مهر در کرج اظهار داشت: بدون هیچگونه هماهنگی با شهرداری و سایر دستگاه های مرتبط، دعوتنامه ای از سوی موسسه "سرشک معین" که از نظر ما غیرقانونی و غیررسمی است به مسئولان فکس شد.

وی افزود: این اقدام بدون هیچ هماهنگی قانونی، قضایی و حقوقی انجام شد و از آنجایی که شهرداری بیش از 20 سال است که در آنجا متصرف است، زمین مذکور متعلق به سازمان ملی زمین و مسکن و وزارت مسکن و شهرسازی است و هر اقدام اجرایی مستلزم هماهنگی حقوقی و اخذ مجوز از شهرداری است.

این مسئول خاطرنشان کرد: موسسه سرشک معین در میدان مرکزی میوه و تره بار کرج واقع است و سالهاست که مشکلات زیاد و پرونده سنگینی در دستگاه قضایی دارد که شهرداری نیز بر علیه این موسسه اقدام کرد.

آقازاده بیان داشت: به دلیل اینکه این موسسه بدون هیچ هماهنگی، اقدامات غیرقانونی را انجام داده است، شهرداری بر اساس وظایف و حفظ منافع مردم اقدامات قضایی لازم را انجام داد.

شهردار کرج عنوان کرد: من به هیچ وجه در جریان مسئولانی که برای کلنگ زنی به محل این تعاونی آمدند، نبودم، بالاخره من هم یک مسئول در این شهر هستنم.

وی ادامه داد: علاوه بر اینجانب، اعضای شورای تامین شهرستان نیز اطلاعی از این مراسم نداشتند و این واضح است که موضوع به طور کامل غیرقانونی و غیرحقوقی بود.

این مسئول یادآور شد: در این راستا شهرداری هم وارد شد و با شکایت حکم قضایی را گرفت و بر اساس آن حکم، کار متوقف شد.

آقازاده خاطرنشان کرد: شهروندان بدانند که شهرداری همیشه در کنار مردم است و در حفظ منافع شهر می کوشد و در صورت بروز هرگونه تخلف وظایف قانونی خود را انجام می دهد.

پیگیری امور اجرایی توسط نماینده مجلس در شهر وجاهت ندارد

این مسئول اظهار داشت: اینکه یکی نمایندگان مجلس در خصوص چنین موضوعاتی موضع نشان دهد، وجاهت ندارد بلکه باید مسیر قانونی و حقوقی این مشکلات طی شود.

شهردار کرج ادامه داد: نماینده مجلس وجهه اجرایی ندارد و فقط می تواند بر روند اقدامات نظارت کند.

وی افزود: مهمترین دستگاه های مرتبط در این راستا شهرداری، محیط زیست و مسکن شهرسازی هستند و چون نظر ندادند و ناهماهنگی وجود داشت شهرداری به وطیفه خود عمل کرد.

آقازاده اعلام کرد: شهرداری به طور کامل به وظایف قانونی و حقوقی عمل کرده و از حقوق خود دفاع می کند.

نماینده مجلس تنها وظیفه نظارتی در شهر دارد نه وظیفه اجرایی

معاون استاندار تهران و فرماندار کرج نیز گفت: نمایندگان مجلس نباید در مصوبات مسئولان دخالت اجرایی داشته باشند چون نماینده مردم در مجلس تنها وظیفه نظارتی دارد نه وظیفه اجرایی.

محمدجواد کولیوند در مورد عدم کلنگ زنی تعاونی پروتئین کرج و ناهماهنگی مسئولان در این خصوص اظهار داشت: شهرداری بیش از 18 سال است که ساکن این زمین است و سند دارد و هم اکنون تحویل اداره مسکن و شهرسازی و قسمتی واگذار شده است.

وی افزود: در این بحث محیط زیست، مسکن و شهرسازی و شهرداری باید به حل مشکلات و اختلافات پیش آمده بپردازند نه نماینده مجلس که تنها وظیفه نظارتی دارد.

این مسئول در پاسخ به این سئوال که "فاطمه آجرلو" در روز کلنگ زنی این پروژه اعلام کرد که فرماندار کرج از تمامی مراحل این پروژه اطلاع دارد، خاطرنشان کرد: " نه چنین خبری نیست، ظهر روزی که مراسم کلنگ زنی قرار بود برگزار شود به من اطلاع دادند."

کولیوند بیان داشت: شهرداری در این مکان بر اساس ماده شش قرار داد دارد و افرادی که می خواهند در این مکان تعاونی احداث کنند باید پروانه ساخت و ساز بگیرند، بدون پروانه که نمی شود تعاونی ساخت.

کلنگ تعاونی پروتئین کرج چند روز گذشته با حضور "فاطمه آجرلو" نماینده مردم کرج در مجلس در حال به زمین نخورد که شهرداری شکایت و دادستان کرج حکم عدم کلنگ زنی این پروژه را به دلیل عدم اخذ پروانه ساخت از شهرداری صادر کرده بود.