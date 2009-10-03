جمع آوری برقهای غیرمجاز استان فارس در اولویت است

به گزارش خبرنگار مهر در شیراز، محمدعلی دوامی ظهر شنبه در جلسه کمیته بهبود بهره برداری و کاهش تلفات شرکت توزیع برق استان فارس افزود: با توجه به اینکه هیچ کمبودی در زمینه کنتور وجود ندارد مدیریتهای توزیع برق شهرستانهای فارس موظف به شناسایی استفاده کنندگان از برقهای غیر مجاز، کنتورهای معیوب و دستکاری شده هستند.

وی با بیان اینکه این موضوع مورد تاکید مسئولان شرکت توزیع برق فارس قرار دارد، اضافه کرد: با توجه به آغاز کار تعدیل روشنایی معابر، مدیریتهای برق در شهرستانها باید قبل از آغاز هرگونه عملیاتی در این زمینه اقدامات مقدماتی را مد نظر قرار دهند.

معاون بهره برداری شرکت توزیع برق استان فارس با اشاره به تعدیل روشنایی معابر به عنوان یک خواست مردمی گفت: این اقدام با تامین اعتبار 50 میلیارد ریالی آن آغاز شده و امیدواریم تا پایان امسال وضعیت روشنایی را در سطح شهرستانها، شهرها و روستاهای تحت پوشش به وضعیت قابل قبولی ارتقا دهیم.