تمجید از کنفرانس تهران/ اسرائیل درباره زرادخانه اتمی خود پاسخگو باشد

دکتر "برونو لاردو" فعال سیاسی در فرانسه با اشاره به برگزاری کنفرانس خلع سلاح و عدم اشاعه در تهران به خبرنگار مهر گفت که برگزاری این کنفرانس قدمی مهم در راستای مقابله با تهدیدها و ماجراجویی های انگلیس و رژیم صهیونیستی علیه این کشور و بسیار تشویق کننده است.

وی در ادامه در پاسخ به این پرسش که "چرا ابرقدرت های هسته ای همچون روسیه، انگلیس، آمریکا و فرانسه توجهی به تعهدات خود در قبال پیمان ان پی تی ندارند؟" افزود که همه این کشورها از اعضای دائم شورای امنیت سازمان ملل متحد هستند و این شرایط غیرممکن شده که از آنها بخواهیم تا به پرسش های جامع آژانس بین المللی انرژی هسته ای پاسخ دهند.

برونو لاردو گفت: با این حال در پی انعقاد پیمان جدید استارت میان روسیه و آمریکا از میزان تسلیحات هسته ای این دو کشور آگاه هستیم. همچنین دولت فرانسه سالانه یکبار گزارشی را به مجمع ملی ارائه می دهد که بر اساس آن بیانیه ای را درباره میزان تسلیحات هسته ای خود آماده می کند.

وی افزود: ما می توانیم تخمین بزنیم که دولت انگلیس حدود 200 تسلیحات هسته ای دارد، درحالی که دولت فرانسه 300 سلاح هسته ای دارد. همچنین در نشست هفته گذشته امنیت هسته ای در واشنگتن، دولت فرانسه متعهد به توقف تولید سوخت های هسته ای خود شد.

برونو لاردو در پاسخ به این پرسش که "با توجه به اینکه کنفرانس تهران با محوریت خلع سلاح و عدم اشاعه برگزار شد، چگونه می توان به عاری شدن کامل خاورمیانه از سلاح های کشتار جمعی رسید؟" تصریح کرد: من کمال تشکر خود را برای نامگذاری این کنفرانس به اسم "انرژی هسته ای برای همه، سلاح هسته ای برای هیچ کس" دارم. در واقع این شعار پاسخی به نیازها بود.

وی افزود: حقیقت امر این است که استفاده صلح آمیز از انرژی هسته ای حق مسلم همه کشورها است.

برونو لاردو گفت: همچنین هیچ عدالتی در خاورمیانه وجود ندارد چون رژیم صهیونیستی به پاسخگویی به کمیته تحقیق آژانس بین المللی انرژی هسته ای پایبند نیست.

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مصاحبه: معصومه زارع