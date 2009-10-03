مشکل اصلی گمرکات آذربایجان غربی نبود زیرساختهای لازم است

به گزارش خبرنگار مهر در ارومیه، رسول کوهستانی بعد از ظهر شنبه در جریان بازدید از گمرکات استان در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: این استان با وجود داشتن پتانسیلهای بالای صادراتی و وارداتی از جمله همجواری با سه کشور همسایه و نیز وجود 800 کیلومتر مرز مشترک با این سه کشور نیازمند توسعه همه جانبه گمرکات است.

وی با بیان اینکه مدیریت واحد در فرماندهی گمرکات در مرزها با همکاری نهادهای مرتبط می تواند مشکل گشای این امر باشد، بیان داشت: آذربایجان غربی و گمرک بازرگان از اولویتهای اصلی و برتر این نهاد در کشور است و برنامه های اساسی برای رفع مشکلات آنها در دستور کار قرار دارد.

کوهستانی در ادامه با اشاره به اینکه برنامه پنجره واحد در پنج استان کشور انجام شده است، خاطرنشان کرد: این طرح امسال برای 15 گمرک دیگر نیز در حال برنامه ریزی و اجرا است و با اجرای این طرح شاهد افزایش سرعت و دقت و سهولت در واردات و صادرات کالا خواهیم بود.

نرم افزار جدید اظهار اینترنتی در گمرکات کشور دایر می شود

مدیرکل آمار و خدمات گمرک کشور گفت: امسال اجرای سیستم کنترل و نظارت گمرکی برای کالاهای ترخیصی و وارداتی از طریق اظهار اینترنتی برای صاحب کالا فراهم می شود.

حسین کاخکی نیز در گفتگو با خبرنگار مهر در ارومیه افزود: ساماندهی و آسایش گمرکات کشور همکاری با ستادهای کنترل و قاچاق کالا و نیز پیاده سازی مستقیم پرونده های جامع و قاچاق کالا سه عامل موثر در توسعه گمرکات کشور است که با فرماندهی واحد گمرکات در مرزها اعمال می شود.

وی یادآور شد: ثبت کدینگ کالاها و نیز اطلاعات جامع صادر و واردکنندگان کالاها از طریق اطلاعات فردی به سرعت میسر می شود.

کاخکی ادامه داد: برنامه اسیکودای جهانی نیز از اولویتهای اجرایی این نهاد است که باعث کاهش تشریفات گمرک ترخیص سریع کالاها و همزمانی با سراسر کشور می شود.

ترانزیت مکانیزه کالا اولویت گمرک کشور است

معاون مدیرکل نظارت برتر ترانزیت گمرک کشور نیز ترانزیت مکانیزه را از اولویتهای اساسی گمرکات کشور در سال جاری برشمرد و گفت: ترانزیت مکانیزه و استفاده از برنامه های جهانی سازی و آسیکودای جهانی از اولویت های گمرک کشور است.

مجید درخشان گفت: برنامه اسیکودای جهانی در دو گمرک باهنر و سرخس به صورت پایلوت اجرا شده است.

وی ادامه داد: این طرح تا پایان امسال در 10 گمرک کشور نیز اجرایی می شود و در این بین آذربایجان غربی از اهمیت بیشتری برای اجرای آن برخوردار است.

درخشان خاطرنشان کرد: گمرک بازرگان و ارومیه به عنوان دروازه ایران به اروپا مطرح است که با توجه به مکانیزه کردن این گمرکات و ساخت زیرساختهای لازم می تواند در بهبود این روند کمک شایانی کند.

هیئت شش نفره فنی گمرک کشور روز شنبه جهت بازدید از روند اجرایی و بررسی مشکلات و ارائه راه کارهای مناسب وارد استان شده و کار بازدید خود از گمرکات استان را آغاز کردند.

در این سفر سه روزه رسول کوهستانی مدیر کل دفتر تعیین ارزش حسین کاخکی مدیر کل آمار و فناوری اطلاعات و ارتباطات معاون مدیر کل قضایی سید مجتبی پور سیف معاون دفتر واردات مجید درخشان معاون مدیر کل نظارت بر ترانزیت کالا ومهندس آقابیگ به سرپرستی مدیر کل دفتر تعیین ارزش گمرک کشور حضور دارند.

در این بازدیدها مسائل مشکلات و بررسی روند اجرایی سیستمهای نظارتی بررسی مشکلات و مسائل زیرساختهای لازم برای توسعه گمرکات آذربایجان غربی مورد بررسی قرار می گیرد.