امکان به نتیجه رسیدن مذاکرات تبادل اسرا تا چند ماه آتی وجود دارد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از اشپیگل، "محمود الزهار" از مقامهای ارشد حماس در غزه از وجود توافقهایی بین گروههای فلسطینی و اسرائیلی برای به سرانجام رساندن هر چه سریعتر موضوع تبادل اسرای فلسطینی در ازای آزادی "گلعاد شالیت" سخن گفت.

این مقام حماس با اشاره به تلاشهای صورت گرفته در راستای تسریع آزادی اسرای فلسطینی، به هفته نامه اشپیگل گفت: انتظار داریم مذاکرات ما با طرف اسرائیلی نهایتا طی ماههای آینده به نتیجه برسد.

وی در عین حال از اقدامات میانجیگر آلمانی شرکت کننده در مذاکرات تبادل اسرا بین حماس و رژیم صهیونیستی قدردانی کرده و حضور وی را موجب قرار گرفتن مذاکرات در مسیر صحیح دانست.

این در حالی است که روز گذشته پس از توافقات صورت گرفته بین حماس و رژیم صهیونیستی 20 تن از اسرای زن فلسطینی در ازای دریافت یک فیلم ویدئویی حاوی اطلاعاتی از شالیت، از زندانهای این رژیم آزاد شده و نزد خانواده های خود بازگشتند.

محمود زهار در ادامه سخنان خود با تاکید بر آمادگی حماس برای مذاکره در مورد آزادی 450 اسیر فلسطینی زندانهای رژیم صهیونیستی در قبال تحویل نظامی صهیونیستی، اظهار داشت: در چنین مذاکرات پیچیده ای هیچ یک از طرفین مذاکره نمی تواند تمام خواست خود را به طرف مقابل دیکته کند.

گفتنی است جنبش حماس و رژیم صهیونیستی روز چهارشنبه با میانجیگری مصر و آلمان توافق کردند که در ازای تحویل یک نوار ویدئویی از گلعاد شالیت به رژیم صهیونیستی 20 تن از اسرای زن فلسطینی در بند صهیونیست ها آزاد شوند.

این نخستین بار از ژوئن 2007 تاکنون است که حماس و رژیم صهیونیستی در مورد قرارداد تبادل اسرا با گلعاد شالیت به توافق رسیده اند.