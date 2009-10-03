نمی خواستیم شهرآورد مساوی تمام شود / تبانی خنده دار است!

حجه الاسلام محمد علیپور در گفتگو با خبرنگار مهر، ضمن بیان مطلب اظهار داشت: اگر قرار بود بازی مساوی شود، هیچگاه یک تیم 3 مرتبه تا آستانه گل زدن پیش نمی رفت و یک مرتبه هم توپ به تیر دروازه یک تیم برخورد نمی کرد. این مسائل نشان می دهد دو تیم در جریان مسابقه به فکر پیروزی بودند.

مشاور فرهنگی سازمان لیگ برتر همچنین خاطرنشان کرد: کسانیکه این صحبت‌ها را بیان می کنند یا فوتبال را نمی شناسند و یا تحلیل فنی درستی نداشته و در شرایط احساسی در مورد این مسابقه اظهار نظر می کنند.

علیپور در پایان گفت: بحث تبانی کاملا خنده دار است. قطعا دو تیم می خواهند 6 گل به تیم رقیب بزنند زیرا استقلالی‌ها همیشه در اندیشه جبران آن شکست تاریخی 6 بر صفر برابر پرسپولیس هستند و سرخپوشان هم می خواهند یکبار دیگر آن نتیجه را برابر حریف خود تکرار کنند.