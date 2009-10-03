تمامی فعالیتهای بنادر کشور به بخش خصوصی واگذار می شود

به گزارش خبرنگار مهر در بهشهر، علی طاهری بعد از ظهر شنبه در افتتاح پروژه های بندر امیرآباد بهشهر افزود: بخش خصوصی جاذبه های خوبی را در بخش دریانوردی به خود اختصاص داده و تقاضای بسیار بالایی نیز در این راستا وجود دارد.

وی ادامه داد: بندر امیرآباد یکی از بنادر مهم و یکی از قطبهای اصلی بنادر شمال کشور بوده که در بخش خصوصی سرمایه گذاری مناسبی در حال انجام است که باید بانکها نیز در این راستا همگام با صنعت بخش خصوصی حرکت کنند.

معاون وزیر راه و ترابری اظهار داشت: آبان ماه سال جاری، تحول اساسی در بخش نرم افزای بنادر اتفاق خواهد افتاد تا با یکسان سازی فعالیتها در بخشهای مختلف قرنطینه، بارگیری، گذرنامه، گمرک آسیب پذیری بنادر کاهش یابد و سیستمی ایمن راه اندازی کنیم.

طاهری افزود: طرح جامع بنادر کشور نیز در حال انجام است که طبق آن توسعه و ساخت و سازها بر اساس طرح جامع انجام خواهد شد.

وی خاطر نشان کرد: انتظار نوبت کشتی ها در بنادر ایران نزدیک به صفر است.

طاهری با اشاره به افزایش 21 درصدی بارگیری بنادر کشور ما در مقایسه با کاهش 15 درصدی بارگیری بنادر دنیا، افزود: اقتصاد ما تنها مرتبط با اقتصاد دنیاست نه وابسته به آن و بنادر ما بر خلاف سایر بنادر کشور در حال توسعه است.

وی در ادامه گفت: بندر امیرآباد بهشهر یکی از بنادر موفق کشور است که دارای مدیریتی توانمند و ایده های مناسب است که با توجه به محدودیتها و مشکلات توسعه بنادر شمال کشور، بندر امیرآباد بهشهر همچنان در حال توسعه است.

جاده دسترسی بندر، ساختمان خدمات بندری، ساختمان مجموعه قرنطینه، استاندارد، سردرب ورودی، محوطه سازی و باسکول از بخش دولتی با اعتباری بالغ بر 181 میلیارد ریال و فاز اول سیلوی غلات 53 هزار تنی و تولید گچ صادراتی استان با حضور معاون وزیر راه، استاندار مازندران و نماینده مردم در مجلس خبرگان رهبری مورد بهره برداری قرار گرفت.