کیومرث مرادی به خبرنگار مهر گفت: باید به گروههای تئاتری شناخته شدهای که سالها است مشغول کار و فعالیت مستمر هستند مثل گروه تئاتر معاصر، تجربه، بازی، پرچین و غیره امکان اجراهای بیشتری بدهیم، این گروهها در طول زمان امتحان خود را پس دادهاند و تماشاگر با آنها ارتباط بر قرار کرده است.
وی ادامه داد: البته این کار در طولانی مدت جواب نمیدهد و فقط ممکن است جوابگوی این مشکل در زمانی کوتاه باشد چون این امر زمانی امکانپذیر است که ما مشکل کمبود سالن نداشته باشیم. این مشکل اساسی تئاتر ماست، یک گروه تئاتری ماهها وقت و انرژی خود را صرف تمرین و آمادهسازی یک نمایش میکند و انتظار دارد در موعد مقرر سالن در اختیار گروه قرار گیرد و از آنجایی که تقاضا زیاد است برنامهریز مجبور است اجرای هر گروه تئاتری را نزدیک به 30 روز پوشش دهد تا همه گروهها بتوانند روی صحنه بروند.
مرادی گفت: در سالهای گذشته ما در قبال تئاتر کوتاهی کردهایم تئاترهمچنان مخاطب خود را حفظ کرده است ولی مسئولان برای جذب مخاطب بیشتر تلاش نمیکنند. مجموعه تئاتر شهر زمانی ساخته شد که جمعیت تهران 900 هزار نفر بود ولی حالا جمعیت تهران 12 میلیون نفر است و همچنان تئاتر شهر تنها مجموعه تئاتری پایتخت است. البته تماشاخانههای ایرانشهر به سرعت توانسته مخاطب جذب کند اما ساخت این مجموعهها در سطح کشور بیش از این مورد نیاز است.
کارگردان نمایش "رویای نیمه شب پاییزی" گفت: روز به روز به تعداد کارگردانها و هنرمندان جوان کشورمان اضافه میشود و باید بستر مناسبی برای رشد و تربیت آنها فراهم شود تا اجازه داشته باشند خلاقیت خود را به معرض نمایش بگذارند. این یک حلقه از زنجیری است که به زنجیرهای دیگر متصل میشود و باید در مدیریت کلان به آن پرداخته شود اگر دولت برنامهریزی صحیح برای ساخت سالنهای متعدد داشته باشد گروهها میتوانند درسالنهای مختلف کارهای متفاوتی را اجرا کنند وهمان هزینه را به دولت برگردانند.
مرادی ادامه داد: به عنوان مثال نمایش "خانه" در زمان اجرا یکی از پر مخاطبترین نمایشها بود ولی ما نتوانستیم اجرای آن را تمدید کنیم. اگر سالنهای بیشتری داشتیم این نمایش میتوانست در یک سالن دیگر به اجرای خود ادامه دهد و تماشاگر بیشتری جذب کند.
وی در پایان خاطرنشان کرد: اگر تئاتر فرزند زمانه خود باشد و بتواند دغدغههای ایران امروز را به نمایش بگذارد میتواند مخاطب جذب کند و تماشاگران را در قبال هزینهای که پرداخت میکنند راضی از سالن نمایش بیرون بفرستد. تئاتر در تمام کشورهای دنیا هنر ارزان قیمتی نیست ولی ما باید در قبال پولی که از مخاطب میگیریم به او آرامش و راحتی هدیه کنیم تا احساس خستگی نکند و از کار لذت ببرد.
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