ایجاد اولین مرکز نانوتکنولوِژی سازمان توسعه صنعتی سازمان ملل در ایران

به گزارش خبرنگار مهر، دکتر سعید سرکار پنجشنبه در نشست خبری با اشاره به همکاریهای ایران با "یونیدو" سازمان توسعه صنعتی ملل متحد گفت: این دفتر با همکاری کشورهای عضو در جهت نمک زدایی، تصفیه پساب و شیرین سازی با استفاده از فناوری نانو در این کشورها اقدام خواهد کرد.

وی اضافه کرد: در ادامه جلسات میان ایران و یونیدو، پیشنهاد استفاده از فناوری نانو در حوزه آب داده شد و مقرر شد تا اولین مرکز نانو تکنولوژی یونیدو در ایران به منظور فعالیتهای اساسی در حوزه آب در این مرکز تاسیس شود.

سرکار با بیان اینکه این اقدام بر اساس فعالیتهای ایران در زمینه نانو صورت گرفت، افزود: متعاقب این تصمیم، سندی میان ایران و یونیدو در اتریش به امضا رسید که بر اساس آن مرکز نانو تکنولوژی در حوزه آب تحت نظر یونیدو در ایران ایجاد شود و با استفاده از فناوری نانو، در زمینه های نمک زدایی ، شیرین سازی آب و تصفیه پساب اقدام کند که این اقدام در نهایت منجر به ارتقای کیفیت زندگی می شود.

سرکار این سند را راهی برای تعامل ایران با سایر کشورهای عضو یونیدو ذکر کرد و اظهار داشت: از آنجایی که "آب" برای کشورهای منطقه و جهان مساله اصلی است و از سوی دیگر منابع آب نیز محدود است، از این رو با تعاملات بین المللی می توان با استفاده از فناوری نانو و مدیریت علمی در جهت تامین آب آشامیدنی اقدام کرد.

2010 آغاز کاربردی شدن نانو در زندگی شهروندان

دبیر ستاد ویژه فناوری نانو به زمان تاسیس مرکز نانو تکنولوژی یونیدو در کشور اشاره کرد و اضافه کرد: با امضای این سند قرار شد تا در سال 2010 میلادی این مرکز در ایران با حضور رئیس یونیدو افتتاح شود و با مشارکت محققان سایر کشور در زمینه کاربردی کردن فناوری نانو در حوزه آب اقدام شود.

سرکار با تاکید بر اینکه این توافق نامه 4 ساله است، ادامه داد: با راه اندازی این مرکز امیدواریم با نتایجی که به دست می آوریم کیفیت زندگی مردم را ارتقا دهیم.

راه اندازی پایلوت تصفیه آب در خوزستان

وی همچنین به موفقیتهای ایران در زمینه تصفیه آب اشاره و خاطر نشان کرد: تاکنون موفق به راه اندازی پایلوت تصفیه آب در خوزستان شدیم. این پایلوت آب شرب یک روستا در خوزستان را تامین می کند.

سرکار میزان آب تصفیه شده از این پایلوت را روزانه 200 متر مکعب ذکر کرد و گفت: در حال حاضر در حال مذاکره با سازمان آب هستیم تا پایگاه دوم را برای تامین آب شرب شهر 40 هزار نفری تاسیس کنیم.

دبیر ستاد ویزه فناوری نانو اقتصادی بودن این روش را از اهداف این پایلوت دانست و خاطر نشان کرد: در صدد هستیم تا آب آشامیدنی را با استفاده از این روش به صورت اقتصادی در اختیار مردم قرار دهیم.

وی نانوغشاها را پایه و اساس فعالیتهای مرکز یونیدو دانست و ادامه داد: در این زمینه دانشگاههای بابل، علم و صنعت، تهران در زمینه فیلترهای نانویی، پژوهشگاه صنعت نفت در زمینه رفع آلودگی های نفتی و دانشگاههای تهران، کاشان و صنعتی شریف در زمینه غشاها فعال هستند.

ایجاد شبکه برای تعامل میان محققان

سرکار همچنین به موفقیتهای محققان کشور در زمینه تصفیه فاضلابها اشاره کرد و ادامه داد: علی رغم موفقیت هایی که در این زمینه داشتیم ولی این موارد تنها در فاز آزمایشگاهی بوده است که امیدواریم با استقرار این مرکز در کشور بتوانیم با حمایتهای یونیدو گامهای مهمی برداریم.

وی موفقیت در این امر را در راه اندازی شبکه میان محققان دانست و گفت: به منظور ایجاد تعامل میان محققان و فعالان در حوزه تصفیه آب با استفاده از فناوری نانو نیاز است تا شبکه ای ایجاد شود تا از موازی کاری و انجام کارهای تکراری در این زمینه جلوگیری شود.

سرکار همچنین از جهت دهی پروژه های تحقیقاتی در زمینه تصفیه آب با فناوری نانو خبر داد و افزود: برای ایجاد هم افزایی میان محققان شواریی متشکل از نمایندگان وزارت نیرو، وزارت صنایع و ستاد نانو و 2 نماینده از یونیدو تشکیل می شود.

به گفته وی کلیه فعالیتها در این زمینه با تصویب این شورا اجرایی می شود.

جایگاه ایران و اهداف سند چشم انداز

دبیر ستاد نانو با اشاره به جایگاه ایران در حوزه نانو گفت: ایران در زمینه تولید علم در حوزه نانو در 6 ماهه اول سال 2009 رتبه 15 و در میان کشورهای اسلامی رتبه اول را دارد.