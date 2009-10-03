طالبان انتقام حمله ناتو به تانکرهای سوخت در قندوز را گرفت

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از اشپیگل، حمله طالبان به دو تانکر حاوی بنزین برای نیروهای آلمانی مستقر در جنوب استان قندوز به نابودی کاروان سوخت این نیروها و کشته شدن چند نیروی امنیتی افغان انجامید.

بر این اساس شورشیان طالبان در حمله از پیش طراحی شده، یک کاروان سوخت ناتو در شمال افغانستان را مورد هدف قرار داده و دو تانکر بنزین را منفجر کردند.

به گفته "محمد عمر" استاندار این ایالت این حمله با استفاده از نارنجک در ساعت 11 به وقت محلی در منطقه علی آباد واقع در 15 کیلومتری جنوب قندوز روی داده است.

این در حالی است که حمله طالبان به این کاروان سوخت رسانی با وجود حفاظت تانکرها توسط دهها تن از نیروهای امنیتی محلی صورت گرفته و طی درگیری صورت گرفته بین این نیروها و طالبان ده تن نیز کشته شده اند.

طبق این گزارش طالبان ساعاتی پس از این حمله مسئولیت آن را بعهده گرفتند. در عین حال این اقدام طالبان بعنوان انتقام حمله اخیر ناتو به دو تانکر سوخت ربوده شدن توسط این شورشیان ارزیابی شده است. در این حمله دهها تن از غیرنظامیان افغان جان خود را از دست دادند.

گفتنی است جنگنده های سازمان پیمان آتلانتیک شمالی( ناتو ) ماه گذشته به دو تانکر حامل سوخت در ولایت قندوز افغانستان حمله کردند که در نتیجه آن بیش از 90 نفر کشته شدند. این دو تانکر از سوی طالبان به سرقت رفته بود و شورشیان در حال توزیع محتویات آن میان مردم قندوز بودند که با حمله جنگنده های ناتو مواجه شدند.

