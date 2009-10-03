  1. سیاست
  2. سایر
۱۱ مهر ۱۳۸۸، ۱۷:۴۸

شیرزادیان اعلام کرد:

سفر البرادعی به تهران ارتباطی با نشست ژنو ندارد

سفر البرادعی به تهران ارتباطی با نشست ژنو ندارد

سخنگوی سازمان انرژی اتمی جمهوری اسلامی ایران تاکید کرد که برنامه سفر البرادعی به تهران در اجلاس شهریور ماه آژانس بین المللی انرژی اتمی برنامه ریزی شده بود و ارتباطی با اجلاس اخیر ژنو ندارد.

به گزارش خبرگزاری مهر، علی شیرزادیان گفت : سفر محمد البرادعی درتاریخ 11 و 12 مهر ماه در طی دیدار ، مذاکره و دعوت دکتر صالحی از وی در حاشیه پنجاه و سومین نشست اجلاس سالیانه آژانس در شهریور در وین راجع به تداوم همکاری فیمابین ویژه تامین بویژه تامین سوخت برای رآکتور تحقیقاتی تهران که تولید کننده رادیو داروها است ، صورت می پذیرد .

سخنگوی سازمان انرژی اتمی اعلام کرد برنامه این ملاقات بیش از یک هفته قبل از اجلاس جمهوری اسلامی ایران با 1+5 در ژنو ، با آژانس هماهنگ شده بود و لذا ارتباطی با نشست ژنو ندارد.

 

کد مطلب 957650

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها