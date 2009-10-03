سفر البرادعی به تهران ارتباطی با نشست ژنو ندارد

به گزارش خبرگزاری مهر، علی شیرزادیان گفت : سفر محمد البرادعی درتاریخ 11 و 12 مهر ماه در طی دیدار ، مذاکره و دعوت دکتر صالحی از وی در حاشیه پنجاه و سومین نشست اجلاس سالیانه آژانس در شهریور در وین راجع به تداوم همکاری فیمابین ویژه تامین بویژه تامین سوخت برای رآکتور تحقیقاتی تهران که تولید کننده رادیو داروها است ، صورت می پذیرد .

سخنگوی سازمان انرژی اتمی اعلام کرد برنامه این ملاقات بیش از یک هفته قبل از اجلاس جمهوری اسلامی ایران با 1+5 در ژنو ، با آژانس هماهنگ شده بود و لذا ارتباطی با نشست ژنو ندارد.