گفتگوی جلیلی با برنز در مواضع آتی اسرائیل و اعراب موثر است

حمیدرضا ترقی در گفتگو با خبرنگار مهر، با اشاره به مذاکراخیر تهران با گروه 1+5 ، اظهارداشت: به نظر می رسد در این دور از مذاکرات تا اندازه ای مقدمات نقشه راه و برنامه مذاکرات آینده فراهم شده است.

وی با اظهار امیدواری نسبت به اینکه در مذاکرات آینده که مورد توافق طرفین قرار گرفته است، به ساختار جدید دست پیدا کنیم، عنوان کرد: در دور جدید مذاکرات باید چارچوب واهداف مذاکرات مشخص داشته باشد به گونه ای که با سیاست قدم به قدم بتوانیم این مذاکرات را با برنامه ای مشخص در جهت رسیدن به اهداف مورد نظر پیش ببریم.

وی با اشاره به سازنده بودن این بخش از مذاکرات که توسط طرف غربی هم به آن اذعان شده است، گفت: این نوع مذاکرات طبیعتا فضا را برای مفاهمه بیشتر طرفین فراهم خواهد کرد.

این عضو ارشد حزب موتلفه اسلامی در ادامه به دستاوردهای جمهوری اسلامی ایران از نشست با گروه 1+5 اشاره کرد و افزود: اولین دستاورد جمهوری اسلامی ایران از این نشست پذیراندن بسته پیشنهادی تهران بعنوان محور اصلی مذاکرات است.

وی دومین دستاورد را قرار گرفتن جمهوری اسلامی ایران بعنوان کشوری مقتدر در کنار 6 کشور مقتدر دنیا برای بررسی چالشهای جهانی به شمار آورد وافزود: سومین دستاورد این نشست عقب نشینی غرب و 1+5 از هرگونه تحریم وفشار علیه جمهوری اسلامی ایران بود.

معاون بین الملل حزب موتلفه اسلامی درباره دستاورد چهارم جمهوری اسلامی ایران، گفت: اعلام آمادگی وموافقت کشورهای غربی برای تامین اورانیم غنی شده 19.75 درصد برای مرکز تحقیقات هسته ای تهران است.

وی پنجمین دستاورد نشست با 1+5 را پذیرفتن پیشرفت جمهوری اسلامی ایران در احداث کارگاه دوم غنی سازی به عنوان یک حق مسلم برای جمهوری اسلامی و اکتفاء کردن به کنترل ونظارت آژانس براین کارگاه غنی سازی از سوی طرف غربی دانست.

ترقی در پایان با اشاره به مذاکره غیر رسمی جلیلی با نماینده ایالات متحده در ژنو گفت: مذاکرات غیررسمی جلیلی با نماینده آمریکا درژنو درچارچوب سیاستهای کلی نظام بوده است، که این مذاکرات نه تنها می تواند در برخوردهای آمریکا نسبت به جمهوری اسلامی ایران تاثیربگذارد، بلکه خواهد توانست در موضع گیریهای آتی اسرائیل واعراب نسبت به کشورمان نیز موثر باشد.