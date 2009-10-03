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۱۱ مهر ۱۳۸۸، ۱۸:۴۶

نتایج نشست هیئت رئیسه /

نظرسازمان لیگ در منشور اخلاقی لحاظ می‌شود/ تصویب سند توسعه فوتبال

نظرسازمان لیگ در منشور اخلاقی لحاظ می‌شود/ تصویب سند توسعه فوتبال

هیئت رئیسه فدراسیون فوتبال ضمن تایید نهایی کلیات آیین نامه کمیته انضباطی و سند چشم انداز توسعه فوتبال، مقرر کرد در بخش منشور اخلاقی نظر تکمیلی سازمان لیگ برتر نیز لحاظ شود.

به گزارش خبرنگار مهر، نشست هیئت رئیسه فدراسیون فوتبال طی دو نوبت صبح (از 10 الی 12) و عصر (از 13 الی 17) با حضور تمامی اعضا برگزار شد که در طی آن سه بحث مهم فوتبال به تصویب رسید.

بر این اساس اعضای هیئت رئیسه فدراسیون فوتبال ضمن بررسی آیین نامه جدید کمیته انضباطی، کلیات آن را به تصویب رساندند اما مقرر شد نظرات تکمیلی سازمان لیگ هم در خصوص منشور اخلاقی در این آیین نامه گنجانده شود.

از سوی دیگر اعضای حاضر در این نشست، کلیات سند چشم انداز توسعه فوتبال کشور را هم به تصویب رساندند که طی آن چارچوب تفکرات استراتژیک فوتبال تا سال 2016 مصوب شد.

در پایان هم حاضران در نشست هیئت رئیسه فدراسیون فوتبال کشورمان ضمن بحث و بررسی در خصوص اساسنامه هیئت‌های استانی، آن را به تصویب رساندند.

کد مطلب 957684

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