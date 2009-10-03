۱۱ مهر ۱۳۸۸، ۱۹:۳۲

گزارشی از تمرین استقلال یک روز پس از تساوی در شهرآورد تهران

تیم فوتبال استقلال پس از کسب نتیجه تساوی یک بر یک برابر رقیب سنتی عصر امروز نخستین جلسه تمرینی خود را برگزار کرد.

به گزارش خبرنگار مهر، در این تمرین بازیکنانی که مقابل پرسپولیس 90 دقیقه کامل بازی کرده بودند حدود 20 دقیقه زیر نظر سرمربی تیم به دویدن و کارهای کششی پرداختند و سپس ورزشگاه را ترک کردند. سایر بازیکنان نیز دقایقی زیر نظر مرفاوی به بازی آقا وسط پرداختند و سپس فوتبال درون تیمی بازی کردند.

در این دیدار دست گرمی آرش برهانی برای تیم زرد دو گل و بیژن کوشکی و کیانوش رحمتی هر کدام یک گل برای تیم آبی زده و این دیدار با نتیجه دو بر دو به پایان رسید.

* رضا عنایتی مهاجم تیم استقلال در حین تمرین به دلیل ضربه ای که به ران وی زده شده زودتر از بقیه تمرین را ترک کرد.

* محسن یوسفی بازیکن اسبق صبای قم از امروز در تمرینات استقلال شرکت کرد و منتظر صادر شدن کارت بازی خود است تا بتواند در بازی های آینده بازی کند.

* وحید طالب لو دروازه بان تیم استقلال با 15 دقیقه تاخیر آمد.

* صمد مرفاوی به طور اختصاصی چند دقیقه ای با هادی شکوری صحبت کرد و نکات لازم را به وی گوشزد کرد.

* مهدی امیرآبادی بازیکنی که روز جمعه جزو لیست 18 نفره استقلال بود امروز به دلیل مصدومیت در تمرین غایب بود.

* تیم فوتبال استقلال تهران به دلیل مرمت چمن ورزشگاه دستگردی فردا تمرین خود را در زمین شرکت واحد برگزار خواهد کرد. این تمرین راس ساعت 15 برگزار خواهد شد.

* غایبین تمرین امروز استقلال مهدی امیرآبادی و سید مهدی سید صالحی بوده و از کادر فنی روته مولر و راینر کرافت غایب بودند که دلیل غیبت آنها حضور در سفارت آلمان برای یک مراسم بوده است.

* امیدرضا روانخواه هافبک تازه از مصدومیت رها یافته استقلال همچنان زیر نظر کادر پزشکی به طور انفرادی به تمرینات خود ادامه می دهد.

