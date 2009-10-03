تیمور شرقی و چین به مرحله نهایی صعود کردند

به گزارش خبرنگار مهر، مرحله گروهی مسابقات فوتبال قهرمانی نوجوانان آسیا در گروه 6 در شهر پکن و با حضور تیمهای چین، تیمور شرقی، هنگ کنگ، سنگاپور، گوآم و ماکائو برگزار شد که در نهایت تیمهای تیمور شرقی و چین با کسب ردههای برتر این گروه جواز حضور در مسابقات قهرمانی نوجوانان آسیا در سال 2010 را کسب کردند.
دراین گروه تیمهای زیر 16 تیمور شرقی با 13 امتیاز و چین با 10 امتیاز به عنوان نخستین تیمهای آسیایی به مرحله نهایی این مسابقات راه یافتند و تیمهای هنگ کنگ و سنگاپور با 7 امتیاز، گوآم با 6 امتیاز و ماکائو بدون امتیاز به ترتیب ردههای سوم تا ششم این گروه را به خود اختصاص دادند.
گروه بندی مرحله مقدماتی مسابقات قهرمانی زیر 16 سال(نوجوانان) آسیا در سال 2010 به شرح زیر است:
گروه یک: عربستان، ازبکستان، کویت، سریلانکا، پاکستان و افغانستان
گروه 2: ایران ، بحرین، لبنان، نپال، تاجیکستان، مالدیو
گروه 3: سوریه، یمن، قطر، فلسطین، عراق و بوتان
گروه 4: امارات، هند، ترکمنستان، عمان، اردن و قرقیزستان
گروه 5: ژاپن، اندونزی، چین تایپه، بنگلادش، فیلیپین
گروه 6: چین، سنگاپور، گوام، هنگ کنگ، ماکائو، تیمور شرقی
گروه 7: کره جنوبی، تایلند، ویتنام، کره شمالی، کامبوج و میانمار
گروه 8: استرالیا، لائوس و مالزی
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