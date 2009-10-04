نگرانی از بازگشت بحران اقتصادی به آمریکا

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری APA اتریش، افزایش نرخ بیکاری در آمریکا موجب بی نتیجه شدن برنامه های حمایتی دولت در حوزه اقتصاد و نگرانی از بازگشت شرایط بحرانی به این کشور شده است.

طبق آمار نهادهای دولتی آمریکا میزان بیکاری در این کشور طی ماه سپتامبر به بالاترین میزان خود طی 26 سال گذشته رسیده است و این در حالی است که بانک مرکزی فدرال از افزایش این میزان طی سالهای آینده خبر می دهد.

بر این اساس میزان بیکاری در ماه سپتامبر از 9.7 درصد در ماه پیش از آن به 9.8 درصد رسیده که در نوع خود رکورد قابل توجهی به شمار می رود. این میزان با رکورد ثبت شده در سال 1983 که10.1 درصد بوده، فاصله ای ندارد و این امر نگرانی مقامهای آمریکا را در پی داشته است.

در عین حال کارشناسان اقتصادی آمریکا با اشاره به تاثیرات مخرب بیکاری بر روی برنامه های حمایتی دولت در زمینه اقتصادی، خواستار توقف آن در شرایط کنونی شده اند.

گزارشها حاکی است طی ماه گذشته میلادی در مجموع 263 هزار آمریکایی بیکار شده اند، در حالی که کارشناسان تخمین می زدند شمار بیکاران در این ماه کمتر از 180 هزار نفر باشد. در عین حال ماه آگوست نیز افزایش تعداد 201 هزار نفر به شمار بیکاران این کشور را شاهد بوده است.

گفتنی است از زمان آغاز بحران اقتصادی طی اواخر سال 2007 در آمریکا تا کنون بیش از 7.6 میلیون نفر شغل خود را از دست داده اند. در حال حاضر حدود 15.1 میلیون شهروند آمریکایی از نداشتن کار رنج می برند. کارشناسان پیش بینی می کنند ادامه رکود اقتصادی کنونی در آمریکا صدها هزار فرصت شغلی دیگر را نیز از بین خواهد برد.