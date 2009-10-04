300 تن گل و گیاه از مازندران صادر شد

عباس علی وفائی نژاد در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: ارزش این مقدار گل و گیاه حدود 470 هزار دلار بود که به کشورهای سی.آی.اس نظیر ازبکستان، ترکمنستان، قزاقستان، قرقیزستان و ارمنستان صادر شد.

وی افزود: انواع درخت و درختچه ها شامل کاج، سروهای زینتی، شمشاد معمولی، طلایی و پیوندی و گل های زینتی یوکا، تویا، یاس هندی و افرا از جمله گل و گیاهان صادر شده در این مدت است.

رئیس سازمان بازرگانی مازندران تصریح کرد: استان مازندران با تولید بیش از 90 میلیون اصله گلدان شاخه بریده رتبه نخست کشور را در تولید گل و گیاهان زینتی دارد.

وفایی نژاد خاطرنشان کرد: سطح زیر کشت گل و گیاه گلخانه ای مازندران 582 هکتار است که بیشتر در غرب استان تولید می شود.

وی شرایط مازندران را برای تولید گل و گیاه با توجه به وضعیت آب و هوایی و خاک حاصلخیز مناسب و مهیا دانست و یادآور شد: بخش قابل توجهی در مازندران به امر تولید گل و گیاه مشغول هستند و سالانه درآمدزایی خوبی در این بخش دارند.