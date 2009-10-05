پنج دفتر توانمندسازی نوجوانان در معرض فقر در هرمزگان ایجاد شد

مرضیه حسینی در گفتگو با خبرنگار مهر در بندرعباس گفت: هدف از ایجاد این دفاتر گسترش و توسعه آموزش پیش دبستانی، حمایت از حقوق کودکان و توسعه خلاقیتهای کودکان در سنین قبل از دبستان است که این فعالیتها از طریق گسترش مهدهای کودک انجام می پذیرد.

حسینی با اشاره به اینکه 346 مهد کودک روستایی و 10 مهد کودک حاشیه ای در استان است، خاطرنشان کرد: یکی دیگر از اهداف این طرح ها توسعه مهدهای کودک به مراکز حاشیه ای و کم برخوردار توسط بهزیستی است.

به گفته وی از جمله فعالیتهایی که در این دفاتر صورت می گیرد آموزش مربیان، مدیران و مربیان مهدها برای بالا بردن سطح کیفی مهدهای کودک است که در حال حاضر شهرستانهای بندرعباس، قشم، حاجی آباد، میناب و جاسک دارای دفتر کودکان هستند.

وی همچنین از ایجاد دفتر زنان جهت حمایت از زنان بدون خانوار خبر داد و افزود: هدف از ایجاد اینگونه دفاتر ارائه خدمات به زنان و دختران خودسرپرست و افراد و گروه هایی که به دلایل اقتصادی، اجتماعی و بهداشتی در وضعیت اضطراری قرار دارند، است.

حسینی خاطرنشان کرد: در این دفتر مددجویاناز خدمات حمایتی مددکاری و مشاوره ای بهره مند می شوند و در این دفتر فعالیتهایی از جمله تشکیل گروه های همیار زنان سرپرست خانوار، ایجاد اعتماد به نفس، مشارکت زنان سرپرست خانوار در فعالیتهای اجتماعی، ایجاد روحیه خودباوری و پذیرفتن مسئولیت این افراد صورت خواهد گرفت.