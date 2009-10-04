انتقال 16 درصد از گاز ایران توسط منطقه هشت شرکت عملیات انتقال گاز

ولی الله دینی در گفتگو با خبرنگار مهر در تبریز افزود:حجم گاز انتقالی در این مدت توسط منطقه هشت، 8/7 میلیون متر مکعب بوده است.

وی یادآور شد: از مجموع 146 میلیاردمترمکعب گاز انتقالی از خطوط سراسری کشور در سال گذشته نیز سهم منطقه هشت، حدود 28 میلیارد متر مکعب بوده است.

مدیر منطقه هشت شرکت عملیات انتقال گاز ایران از این منطقه به عنوان دروازه صادرات گاز کشور یاد کرد و گفت: گاز ایران از این منطقه به کشورهای ترکیه، ارمنستان و جمهوری نخجوان صادر می شود.

دینی اضافه کرد:حداکثر گاز قابل تحویل به ترکیه 10 میلیاردمتر مکعب در سال است که بر اساس توافق طرفین این میزان قابل افزایش تا 13 میلیارد مترمکعب در سال است.

وی همچنین افزود: ایران روزانه یک میلیون متر مکعب گاز به جمهوری خودمختار نخجوان صادر می کند اما معادل همین میزان، در ایستگاه اندازه گیری آستارا از جمهوری آذربایجان دریافت می کند.

به گفته دینی، مذاکرات اولیه برای افزایش میزان حجم گاز معاوضه ای بین جمهوری آذربایجان و ایران به پنج میلیون متر مکعب در روز صورت گرفته است.

مدیر منطقه هشت شرکت عملیات انتقال گاز ایران ادامه داد: بر پایه قرارداد تهاترگاز و برق ایران و ارمسنتان نیز مقدار ماکزیمم صادرات گاز ایران به ارمنستان چهار میلیون مترمکعب در روز تعیین شده است.