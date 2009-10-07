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۱۵ مهر ۱۳۸۸، ۱۱:۴۰

امامی رضوی به مهر خبر داد:

کاهش مرگ کودکان زیر پنج سال

کاهش مرگ کودکان زیر پنج سال

معاون سلامت وزارت بهداشت از کاهش میزان مرگ و میر کودکان زیر پنج سال از 26 مورد در 1000 تولد زنده به کمتر از 20 مورد خبر داد.

دکتر حسن امامی رضوی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهارداشت: این آمار از 26 مورد مرگ به ازای هر 1000 تولد زنده در سال 84 به کمتر از 20 مورد در سال 88 رسیده است.

بررسیها نشان می دهد مرگ ناگهانی نوزادان که در سال اول تولد شایع است در میان نوزادانی که با شیر مادر تغذیه می شوند به مراتب کمتر است.

امامی رضوی با تاکید بر اینکه ارتقای شاخصهای بهداشتی کشور از رشد خوبی برخوردار بوده است، تصریح کرد: میزان مرگ نوزادان از 46/14 در 100 هزار تولد زنده در سال 84 به کمتر از 12 در 100 هزار تولد زنده در سال 88 رسیده است.

معاون وزیر بهداشت همچنین به کاهش میزان مرگ و میر مادران در هنگام زایمان اشاره کرد و گفت: میزان مرگ مادران به علت عوارض زایمان و بارداری از 27 مورد در 100 هزار تولد زنده در سال 84 به کمتر از 22 مورد در سال 88 کاهش یافته است.

به گفته امامی رضوی، مرگ کودکان زیر یک سال کشور از 84/20 در 1000 تولد زنده در سال 84 به کمتر از 18 مورد در 1000 تولد زنده در سال 88 رسیده است.

کد مطلب 957876

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