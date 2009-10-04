درخواست از استاندار برای حل مشکل آب آشامیدنی شهرستان هشترود

به گزارش خبرنگار مهر در هشترود، سید حمزه امینی پیش از ظهر یکشنبه در جمع خبرنگاران افزود: در حال حاضر آب شرب و مصرفی اهالی هشترود از سد سهند تامین می شود ولی متاسفانه وجود مشکلاتی، آب این سد را غیرقابل مصرف کرده است.

وی تصریح کرد: آب این سد با تغییر فصول، شاهد تغییرات مختلفی در طعم و گاهی رنگ شده و به صورت غیرقابل مصرف برای مردم در می آید.

رئیس شورای شهر هشترود با تاکید بر لزوم حل ریشه ای آب آشامیدنی بهداشتی مردم این شهرستان افزود: مردم هشترود مجبور هستند برای تامین آب آشامیدنی مورد نیاز خود در مقابل چشمه های محلی اطراف این منطقه تجمع نمایند که این وضع برای چهره یک شهرستان به هیچ وجه مناسب نیست.

امینی با اشاره به مشکلات آب سد سهند گفت: این سد در سال 1385 با هدف تامین آب کشاورزی 12 هزار هکتار از اراضی منطقه و تامین آب شرب و صنعت بر رودخانه قرانقو احداث شده است با اینحال آب به دست آمده از آن به دلایلی که معلوم نیست غیرقابل استفاده است.

وی یادآور شد: به همین علت شورای شهر هشترود با ارسال نامه ای به خدمت استاندار آذربایجان شرقی خواستار سرعت بخشیدن به عملیات آبرسانی از سد کلقان به شهرستان هشترود شده اند.

امینی در مورد توسعه شهر هشترود نیز گفت: توسعه شهر از طرف جاده مراغه به هشترود و قرچمن به هشترود و با همت شهرداری این شهرستان و مصوبه شورای شهر، قرار بر این شد که به زودی ورودی های شهر از هر طرف به مسافت یک کلیومتر دو بانده شود که این طرح موجب توسعه شهر خواهد شد

رئیس شورای شهر هشترود اضافه کرد: هزینه اولیه این طرح ها از درآمدهای داخلی شهرداری هشترود خواهد بود.