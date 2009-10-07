مدیر عامل مرکز معاینه فنی خودروهای شهرداری تهران در گفتگو با خبرنگار مهر با اعلام این خبر گفت: پیشرفت این پروژه تاکنون 54 درصد بوده و طبق تفاهمنامه ای که با سازمان پایانه های شهرداری داشته ایم کلیه اتوبوسهای برون شهری که از این پایانه تردد می کنند در این مرکز معاینه فنی می شوند.

وحید نوروزی در رابطه با بازده زمانی برای انجام معاینه فنی نیز گفت: صاحبان اتوبوسهای فعال در این پایانه موظف هستند هر سه ماه یکبار نسبت به معاینه فنی وسائل نقلیه خود اقدام کنند.

پیش بینی می شود با راه اندازی این مرکز مکانیزه که اولین مرکز برای معاینه فنی اتوبوسهای برون شهری در تهران محسوب می شود ایمنی تردد خودروها به نسبت قابل توجهی ارتقا پیدا کند.

نوروزی همچنین در ادامه با تاکید بر اینکه در رابطه با امنیت مسافران و مردم هیچ گونه کوتاهی پذیرفتنی نیست تصریح کرد : در صورتی که با تشخیص مدیر فنی تعاونی مسافربری مستقر در این پایانه اتوبوسی که مهلت اتمام کارت معاینه فنی اش باقی مانده باشد اما ممکن است برای امنیت مسافران خطر ساز باشد مجددأ به این مرکز هدایت شده تا نسبت به اخذ معاینه فنی جدید اقدام کند.

مدیر عامل مرکز معاینه فنی خودروهای شهرداری تهران ظرفیت این مرکز مکانیزه معاینه فنی اتوبوسهای برون شهری را سرویس دهی به 250 اتوبوس در هر روز اعلام کرد.