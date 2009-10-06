2010؛ سال لوح - رایانه ها/ آغاز جدال جدید غولهای انفورماتیک

به گزارش خبرگزاری مهر، بسیاری از کارشناسان سال 2010 را سال "لوح- رایانه ها" (tablet pc) نامگذاری کرده اند چرا که دو شرکت بزرگ مایکروسافت و اپل وارد این میدان شده اند. نبرد میان "ردموند" و "کوپرتینو" در میدان جنگ "لوح- رایانه ها" هنوز رسما اعلام نشده اما به نظر می رسد هر دو شرکت آماده شلیک اولین گلوله هستند!

چندی قبل مایکروسافت نمونه آزمایشی محصول جدید خود را به نام Courier تولید کرد و تصاویری از این محصول را در شبکه قرار داد. Courier یک لوح - رایانه جدید است که بیشتر از آنکه شبیه به یک رایانه باشد شبیه به پخش کننده کتاب الکترونیک سونی و یا کیندل محصول آمازون است.

شکل Courier شبیه به یک کتاب است که با کمک یک قلم نوری امکان استفاده از آن میسر می شود اما در تفاوت با پخش کننده های کتاب الکترونیک، Courier از تمام عملکردهای یک رایانه قابل حمل واقعی برخوردار است و می تواند با کمک بسیاری از نوآوریهایی که از رایانه میزی مایکروسافت به ارث برده است با کاربر بیشترین تعامل را داشته باشد.

ابداعات این لوح - رایانه مایکروسافت به اینجا ختم نمی شود به طوری که Courier دو صفحه نمایشگر هریک به مساحت هفت اینچ را عرضه می کند. این دو صفحه نمایشگر همانند یک کتاب از پهلو تا می شوند و روی هم قرار می گیرند. در این لوح - رایانه به جزء کلید روشن کننده، هیچ کلید دیگری وجود ندارد و نمایشگرها با عملکرد چند لمسی خود به طور کامل کلید را از این رایانه حذف کرده اند.

روی یکی از این نمایشگرها یک دوربین دیجیتال 3 مگاپیکسلی همراه با زوم و فلاش وجود دارد. اولین نسخه ویژه Courier دارای سیستم عامل ویندوز ایکس. پی است که این نسخه Tablet PC Edition نام دارد. پس از این مدل، نسخه های ویژه ویندوز ویستا و ویندوز 7 نیز عرضه خواهند شد.

به گزارش مهر، اپل نیز در این میدان جنگ در حرکت است و در هفته های اخیر و زمانی که شرکت استیو جابز اعلام کرد که "مایکل چائو" به این شرکت بازگشته است محصول جدید خود را که iTablet نام دارد معرفی کرد.

مایکل چائو یکی از اولین توسعه دهندگان "نیوتن"، اولین رایانه جیبی (Pda) تاریخ است. چائو که پس از جدایی از اپل سالها برای لابراتوار "تک- لب" شرکت نایک کار می کرد و محصولات جانبی سازگار با "آی- پاد" را طراحی می کرد بار دیگر به شرکت کوپرتینو بازگشته است.

نیویورک تایمز در تحلیل بازگشت چائو نوشت: مایکل چائو در نقش جدید خود به عنوان مسئول بازاریابی برای iTablet اپل ظاهر می شود. این لوح- رایانه 10 اینچی با فناوری نسل سوم موبایل یکپارچه شده و اپل آماده است که آن را در سال 2010 وارد بازار کند.

از سویی دیگر، توشیبا نیز یک لوح - رایانه چندرسانه ای را با عنوان JournE Touch در دست عرضه در سال 2010 دارد. این لوح- رایانه یک صفحه نمایشگر تمام لمسی 7 اینچی دارد.